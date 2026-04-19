VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı setlerde 3-1 yendi ve 15. şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Medicana ise 7 şampiyonlukta kaldı.

FİNAL SERİSİNDEKİ MAÇLAR

Serinin evinde oynadığı ilk maçından 3-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe Medicana, deplasmandaki 2. karşılaşmayı 3 - 1 kazanırken; 3. mücadeleyi aynı skorla kaybetti. 4. maçı evinde önünde 3-2 alan kadın Fenerbahçe, seriyi 5. ve son karşılaşmaya taşıdı.

KARŞILAŞMAYI BAKAN BAK DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.

