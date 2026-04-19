Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oldu
VakıfBank, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı setlerde 3-1 yendi ve 15. şampiyonluğunu ilan etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırladı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanan VakıfBank, toplamda skoru 3-2 yaptı ve Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde etti.
Fenerbahçe Medicana ise 7 şampiyonlukta kaldı.
FİNAL SERİSİNDEKİ MAÇLAR
Serinin evinde oynadığı ilk maçından 3-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe Medicana, deplasmandaki 2. karşılaşmayı 3 - 1 kazanırken; 3. mücadeleyi aynı skorla kaybetti. 4. maçı evinde önünde 3-2 alan kadın Fenerbahçe, seriyi 5. ve son karşılaşmaya taşıdı.
KARŞILAŞMAYI BAKAN BAK DA İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçını takip etti.
Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile izledi.