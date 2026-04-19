Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta maçında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadeleyi 93-90 kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 23. galibiyetine imza attı.

Düşük tempoda oynadığı ilk periyodu 18-23 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, 5-0’lık seriyle başlayarak skoru 23-23’te eşitlediği ikinci periyotta Silva’nın sayılarıyla serisini 8-0’a yükseltti ve 26-23 öne geçti. Dengeli devam eden mücadelenin ardından soyunma odasına 41-39’luk skorla gidildi.

İlk 5 buçuk dakikada iki takımın da arka arkaya buldukları üçlüklerle skorun 59-57’ye taşındığı üçüncü periyotun kalan bölümleri de büyük bir çekişmeye sahne oldu ve sarı lacivertliler, karar çeyreğine 70-70 önde gitti. Dördüncü periyotta ise Onuralp, Melli ve Tarık’la sayı üretmeye devam eden Fenerbahçe Beko, parkeden 93-90 galip ayrılarak ligdeki 23. galibiyetini elde etti.

Çeyrek skorları:

1. Çeyrek: 18-23

2. Çeyrek: 23-16

3. Çeyrek: 31-31

4. Çeyrek: 21-20

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Boston 6, Tarık Biberovic 21, Jantunen 10, Hall 6, Metecan Birsen 1, Baldwin 10, Mert Emre Ekşioğlu, De Colo 9, Onuralp Bitim 7, Silva 9

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 2, Yeboah 16, Taylor 4, Delgado 15, Girard 19, Tinkle, Alican Güney, Hamm, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

Beş faulle çıkan oyuncular: 32.05 Berk Demir, 36.51 Taylor (Trabzonspor)

