CHP’de gözler yarın yapılacağı söylenen grup toplantısına çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun izin vermediği toplantı için Özgür Özel tarafından “Diğer salılardan farkı yok” çıkışı geldi. Grup Başkan Vekili Murat Emir de “Saati, gündemi grup yönetimi belirler” restini çekti. Kılıçdaroğlu kanadı ise “Meclis İç Tüzüğü bu krizi çözer” mesajını verdi.

BERAT TEMİZ- Mutlak butlan kararının ardından CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel taraftarları arasındaki gerilim karşılıklı suçlamalarla daha da artarken, partide bu sefer de grup toplantısı krizi çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıya izin vermemesi ve Özgür Özel’in grup başkanlığının düşürülmesi için Meclis’e dilekçe vermesi, yarın Meclis koridorlarında tansiyonu yükseltecek.

Özel kanadından CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise “Diğer salılardan farkı yok” diyerek grup toplantısını yapacaklarını söyledi. Özel’in grup başkanlığının düşürüleceği iddiasına da cevap veren Emir “Partinin İçyönetmeliği, tüzüğü gayet açık, tartışmaya yer yok” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu 'Yok', Özgür Özel 'Var' diyor: CHP'de grup belirsizliği

Kılıçdaroğlu’nun CHP içindeki FETÖ ajanlarına ilişkin açıklamalarına ilişkin bir soruya da Emir “Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapılmış, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftiralardır” cevabını verdi.

Grup toplantısının yarın yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini korurken Özgür Özel’den dün yeni bir hamle geldi. Özgür Özel, Grup Başkanı sıfatıyla dün CHP MYK’sini Meclis’te topladı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için bugünden itibaren delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Bu arada, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve Parti Meclisi üyeliği görevine iade edilen Mehmet Tüm de yeni yönetimde görev almayacağını açıklayarak kurultay çağrısı yaptı.

İLK MESAJI KIZDIRDI

Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibi, partinin resmî Instagram hesabının yönetimini de devraldı. Instagram’dan yapılan ilk paylaşımda, “Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkez’imizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı’nda yurttaşlarımıza seslendi” ifadeleri kullanıldı. Özel taraftarları mesaja “Genel Başkan’ımız Özgür Özel’dir” diye tepki verirken, Kılıçdaroğlu taraftarları beğeni yağdırdı.

