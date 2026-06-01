Kişi başına yıllık 1.301 metreküp su düşüyor: 25 hidrolojik havzada master planları güncellenecek
Türkiye, kişi başına düşen yıllık 1.301 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su zengini ülkeler arasında yer almıyor. Nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileri su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, sulama yatırımları, depolama tesisleri ve havza bazlı planlamalarla suyun daha verimli kullanılması hedefleniyor.
- Türkiye'nin 78 milyon hektarlık yüz ölçümünün yaklaşık 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisidir.
- 2028 yılı sonuna kadar 7,85 milyon hektar alanın sulanabilir hâle getirilmesi hedeflenmektedir.
- Türkiye'nin yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp, mevcut depolama hacmi ise 183,82 milyar metreküptür.
- 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirlenmiştir.
- Bir ülkenin su yönünden zengin sayılması için kişi başına yıllık su potansiyelinin 1.700 metreküpün üzerinde olması gerekirken, Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarı yıllık 1.301 metreküptür.
- Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküptür.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin 78 milyon hektarlık toplam yüz ölçümünün yaklaşık 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisinden oluşuyor.
2028 yılı sonuna kadar 7,85 milyon hektar alanın sulanabilir hâle getirilmesi hedefleniyor. Yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplanırken, Türkiye genelinde depolama hacmi mevcut durumda 183,82 milyar metreküp olduğu kayıtlara geçerken sulanan alanın brüt 7,28 milyon hektar olduğu tespit edildi.
TÜİK verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirlendi. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yıllık 1.700 metreküpten fazla olması gerekiyor.
Türkiye’nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküp su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına düşen su miktarı yıllık 1.301 metreküp düzeyinde bulunuyor. Su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmayan Türkiye’nin, nüfus artışı ve iklim değişikliği etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle suyun tasarruflu ve optimum şekilde kullanılması önem taşıyor.
Depolamalı tesisler yapılarak su kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor. Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkisiyle yağış miktarı ve rejiminde büyük değişimler görülüyor. İklim değişikliği etkilerinin dikkate alınarak mevcut projelerden maksimum fayda elde edilebilmesi ve optimum proje formülasyonlarının geliştirilebilmesi amacıyla 25 hidrolojik havzada master planlarının güncellenmesi için hazırlık yapılıyor.