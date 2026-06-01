'Siyah altın’ olarak adlandırılan havyarda ‘Türk Havyarı’ markasını oluşturmak için 2028’e kadar mersin balığı yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 20 bin tona, ihracatın 2.500 tona, ekonomik değeri yüksek mersin morinası havyarı üretiminin ise yıllık 100 tona çıkarılması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2028 itibarıyla bu stratejik üründen yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri elde edilmesini hedefliyor.

CEMAL EMRE KURT- Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli koruma altında bulunan mersin balığının üretimini artırarak “Türk Havyarı” markasıyla dünya pazarına açılmayı hedefliyor. Bakanlık, 2028 yılı itibarıyla bu stratejik üründen yıllık 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri elde edilmesini planlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, eski çağlardan günümüze ulaşan mersin balığının üretimini artırmak, doğal stoklarını korumak ve ticari yetiştiriciliğini geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’de avcılığı 1997 yılından bu yana yasak olan mersin balığı, 1998’de nesli tehlike altındaki türler listesine alınarak koruma altına alınmıştı. Bu kapsamda Amasya Yedikır ve Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim istasyonları 2021’den itibaren etkin şekilde çalıştırıldı.

İstasyonlarda 2022-2025 döneminde Karaca Mersin Balığı ve Sivri Burun Mersin Balığından yaklaşık 100 bin adet üretim yapıldı. Üretilen balıkların bir bölümü özel etiketlerle markalanarak Yeşilırmak, Sakarya Nehri ve Karadeniz’e bırakıldı. Bir bölümü araştırma enstitülerine, bir bölümü de yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması amacıyla özel sektör ve yatırımcılara verildi.

7 TÜRDE ÜRETİM YAPILIYOR

Mersin balığı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla baraj göllerinde ağ kafeslerde üretime izin verildi. Elâzığ ve Tunceli’de Keban Baraj Gölü ile Şanlıurfa’da Karkamış Baraj Gölü’nde üretim faaliyetleri artarak devam ediyor. Bugün Türkiye’de onaylı proje kapasitesi yıllık 3.204 ton olan 12 mersin balığı yetiştiriciliği tesisi bulunuyor.

Ülkede 7 tür mersin balığının yetiştiriciliği yapılıyor. Bakanlık, “siyah altın” olarak adlandırılan havyarda “Türk Havyarı” markasını oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2028’e kadar mersin balığı yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 20 bin tona, ihracatın 2.500 tona, ekonomik değeri yüksek mersin morinası havyarı üretiminin ise yıllık 100 tona çıkarılması amaçlanıyor. Bugün itibarıyla farklı türlerdeki mersin balığı eti ve havyar ihracatından 2,5 milyon dolar gelir elde edildi.

KULUÇKAHANE VE FABRİKA KURULACAK

Türk Havyarı markasıyla küresel raflarda yer alma stratejisi kapsamında üretim altyapısı da güçlendirilecek. Sürecin devamında mersin balığı kuluçkahaneleri ve modern işleme fabrikaları kurulacak. Böylece ürünler yalnızca havyar olarak değil, taze ve dondurulmuş balık eti seçenekleriyle de iç pazara ve dünya pazarlarına sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünlerinde Türkiye’yi dünyada daha üst sıralara taşımayı hedefliyor. Türkiye hâlihazırda su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 2’nci, dünyada ise 15’inci sırada bulunuyor. Bakanlık, 2,25 milyar dolarlık su ürünleri ihracatının yakın dönemde 3 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.



