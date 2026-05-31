Türkiye’nin tohumda dışa bağımlılığını bitirecek tarihî adımlara yenileri eklendi. Arpadan buğdaya, salepten nohuda kadar 39 yeni bitki çeşidi tescil edilirken; 16 yıllık emeğin ürünü olan Türkiye’nin ilk mera tipi korunga çeşidi “Terzioğlu” da Millî Çeşit Listesi’ndeki yerini aldı.

CEMAL EMRE KURT- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki araştırma enstitülerince arpadan buğdaya, salepten nohuda kadar 17 farklı türde geliştirilen 39 yeni bitki çeşidinin tescil edildiğini söyledi.

Yumaklı “Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen bu tohumlar, üreticilerimize daha dayanıklı ve bereketli alternatifler sunuyor. Ülkemiz tarımına ve dünya gıda ekosistemine hayırlı olsun. Tohumda tam bağımsız Türkiye yolunda durmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Yurt içi tohumluk üretim kapasitesini geliştirmek ve ihtiyacımız olan tohumu üretmek, sektörü desteklemek ve uluslararası rekabet gücüne sahip millî bir tohumculuk sektörünün oluşturulmasına öncülük etmek temel politikalarımız arasında” dedi.

15 YILLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ

Yeni çeşitlerin uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirildiğine dikkat çeken Yumaklı “Bir çeşidin tescil edilmesi klasik ıslah yöntemleriyle yaklaşık 10 ila 15 yıl arasında sürebiliyor. Bu çeşitlerin tamamı uzun yıllara yayılan çalışmaların ve sabırla yürütülen ıslah süreçlerinin bir sonucu olarak ülkemiz tarımına kazandırıldı” diye konuştu.

Sofralar yerli tohumla kurulacak: 17 farklı türde 39 yeni bitki çeşidi tescil edildi

Yumaklı, 2026 yılında tescil edilen 39 çeşidin 15’ini ayçiçeği hatları oluşturduğunu ve listeye giren 5 ekmeklik buğday, 2 nohut, 2 pamuk, 2 yer fıstığı ve 2 haşhaş çeşidinin verimlilik ve kalite açısından önemli avantajlar sağlayacağını kaydetti.

1.087 YERLİ ÇEŞİDE ULAŞILDI

Tarla bitkileri alanında tescil çalışmalarının başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 4.000 çeşidin tescil ettirildiğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

Islah çalışmaları kapsamında yüksek verimli, biyotik ve abiyotik stres şartlarına toleranslı çeşitler geliştirilirken; enerji değeri, protein miktarı ve yağ oranı gibi kalite kriterleri bakımından üstün özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesine de önem veriliyor. Bugün gelinen noktada, tarla bitkileri alanında 180’den fazla türde çeşitli AR-GE faaliyetleri, yaklaşık 100 farklı türde ise ıslah çalışmaları yürütülüyor. 2026 yılında tescil edilen çeşitlerle birlikte Millî Çeşit Listesi’nde toplam 1.087 TAGEM çeşidi yer alıyor. Geliştirilen çeşitler kamu ve özel sektör tohumculuk firmalarına devredilerek üreticilerimizin kullanımına sunuluyor.

İLK MERA TİPİ KORUNGA TESCİLLENDİ

Bu sene tescil edilen çeşitler arasında; 16 yıllık çalışmalar sonucunda Türkiye’nin ilk mera tipi baklagil yem bitkisi olan korunga çeşidi “Terzioğlu” adıyla Millî Çeşit Listesi’nde yer aldı.

Bakan Yumaklı, Doğu Anadolu doğal vejetasyon meralarından toplanan 1.400 genotip içerisinden seçilerek ıslah edilen bu korunga çeşidinin, mera şartlarında kurağa, soğuğa ve otlatma baskısına dayanıklılığıyla ön plana çıktığını söyledi.

