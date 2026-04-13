Tozkoparan İskender dizisinde kullanılan dekorun “tarihî eser” diye tescillenmesi skandalında yeni gelişme yaşandı. Karara imza atan kurulda değişikliğe gidilirken, hatalı tescil de iptal edildi.

MURAT ÖZTEKİN - “Tozkoparan İskender” adlı çocuk dizisinde kullanılan bir dekorun tarihî eser zannedilerek kültür varlığı olarak tescil edilmesi hadisesi kamuoyunda büyük bir reaksiyona yol açmıştı. Türkiye gazetesinin gündeme taşıdığı skandal sonrasında karara imza atan İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda değişikliğe gidildiği öğrenildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

2019 yılında kullanılan dekorun tarihî eser olduğunu zannedip tescilinde rol oynayan ve ardından bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla akademik makale kaleme alan Dr. Ahmet Şen’in Koruma Kurulundaki görevine son verildiği ortaya çıktı. Ayrıca Türk ve İslam Eserleri Müzesinde muhafaza altına alınan dekorun tescili de yeni kurulun kararıyla kaldırıldı. Dekorun şimdilik imha edilmeyerek depoda tutulduğu öğrenildi.

Tescil kaldırıldı, koruma kurulu değişti! "Tarihi dekor" skandalı görevden etti

SKANDAL BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Skandal, dekorun hazırlanmasında söz konusu diziye akademik danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık’ın, Dr. Şen’in yanlış bilgilerle dolu makalesini fark etmesiyle anlaşılmıştı. Sonrasında gazetemize açıklama yapan Anık, hadise karşısında çok şaşırdığını kaydederek “Tahtadan menzil taşı olmaz. Keşke danışsalardı. Asıl hata koruma kurulunun” ifadelerini kullanmıştı.

