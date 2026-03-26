Dizideki tahta dekora 'tarihî eser' tescili! Koruma Kurulunda trajikomik hata
“Tozkoparan İskender” dizisi için yapılan tahta dekor tarihî eser diye tescil edildi. O dizinin danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık gazetemize konuştu: Tahtadan menzil taşı olmaz. Keşke danışsalardı. Asıl hata koruma kurulunun.
- Çocuk dizisi “Tozkoparan İskender” için 2019'da üretilen tahta dekor, tarihî kültür varlığı zannedildi.
- İki uzman, dizinin çekildiği alanda bırakıldığı düşünülen dekorun tescili için gerekli mercilere başvurdu.
- Menzil taşı olduğu iddia edilen dekor, İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda görüşülerek “tarihî eser” olarak tescillendi.
- Söz konusu dekor, koruma ve konservasyon çalışması yapılması için İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesine kaldırıldı.
- Dekorun hazırlanmasında akademik danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık, asıl hatanın kolektif hata yapan tescilleme kurulunda olduğunu belirtti.
MURAT ÖZTEKİN - Türkiye enteresan bir “tarihî eser” tesciline ev sahipliği yaptı! Çocuk dizisi “Tozkoparan İskender” için 2019’da üretilen dekor, tarihî kültür varlığı zannedildi.
İki uzman dizinin çekildiği İstanbul’un Tuzla ilçesindeki alanda bırakıldığı düşünülen tahta dekorun tescili için gerekli mercilere müracaat etti. Menzil taşı olduğu iddia edilen dekor, 26 Şubat 2025’te İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda görüşülerek “tarihî eser” olarak tescillendi. Söz konusu dekor, koruma ve konservasyon çalışması yapılması için İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesine kaldırıldı. Üstelik eser hakkında akademik bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla makale de yayımlandı.
Türk ve İslam Eserleri Müzesi yetkilileri daha sonra durumu fark edip dekorun tarihî eser olmadığına dair bir rapor yazma hazırlığına girişti. Ancak kurul kararı değişmedi.
ASIL HATA KORUMA KURULUNUN
Dekorun hazırlanmasında akademik danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık, trajikomik duruma serzenişte bulundu. Türkiye gazetesine değerlendirmede bulunan Anık “Alanım itibarıyla okçuluğa dair akademik çalışmaları takip ediyorum. Okçular Vakfı’nda çalışırken hazırlanmasında danışmanlık yaptığım dizi dekorunun tarihî menzil taşı zannedilip hakkında akademik makale yazıldığını görünce şaşırdım. Zaten dekor, dizinin 14. bölümünde görünüyor. Menzil taşları mermerden olur. Okçular Vakfının yanı sıra bu konuda akademik çalışma yapan birçok isim var. Keşke danışsalardı” diye konuştu.
YIKIM KARARI VERSELER NE OLACAK?
Sosyal bilimlerin hatalar üzerinden ilerlediğini kaydeden Şükrü Seçkin Anık “Akademisyenler de hata yapabilir. Bence burada asıl problem akademisyenlerde değil, tescilleme yapan 5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda. Kolektif hata yüzünden bir dizi dekoru, tarihî menzil taşı olarak tescil edilmiş. Bu kurul yarın tarihî bir eseri yıkma kararı alsa ne olacak?” değerlendirmesinde bulundu.