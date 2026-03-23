Osmanlıdaki yapıları araştıran Dr. Aynur Emer, sadece Beşiktaş’ta günümüze ulaşamayan onlarca saray ve konağın bulunduğunu tespit etti. O yapılardan biri olan Barbaros Hayreddin Paşa Sarayı’ndan geriye sadece büyük denizcinin türbesi kalmış.

MURAT ÖZTEKİN - Osmanlı payitahtı İstanbul, vakti zamanında Topkapı dışında birçok saraya ve sahil sarayına ev sahipliği yapıyordu. Ahşap olarak inşa edilen bu saraylar, önceleri daha ziyade yaz aylarında kullanılıyordu. “Saraylar Semti” diye anılan Beşiktaş’ta ise başta Sahil Sarayı olmak üzere birçok saray yer alıyordu.

Söz konusu binaların bir kısmı ne yazık ki çeşitli sebeplerle bugüne ulaşamadı. Dr. Aynur Emer ise Beşiktaş’ın eski saray ve konaklarını akademik araştırmayla ele alarak bilinmeyen yapıların arşivlerdeki izlerine ulaştı. Dr. Emer bu araştırmasını ise Timaş Yayınlarının neşrettiği “Beşiktaş’ta Saraylar ve Konaklar” adlı eserle okura sundu.

SARAYLARIN DİZİLDİĞİ YER

Bu vesileyle gazetemizin sorularını cevaplayan Dr. Emer, İstanbul’un eski hâlini tasvir ederek “Boğaziçi, eskiden sarayların kenarına dizildiği bir yerdi. Beşiktaş’ın yanı sıra Eyüp, Üsküdar, Fındıklı, İstinye, Beykoz gibi yerlerde de birçok yalı, saray bulunuyordu. Beşiktaş’a bağlı yerlerden Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek’te has bahçeler yer alıp içlerinde irili ufaklı köşkler bulunuyordu” diyor.

ŞERİYE SİCİLLERİNDEKİ SARAY İZLERİ

Boğaz’daki ve özellikle Beşiktaş’taki erken tarihli yapılara dair elimizde çok fazla bilgi olmadığını görerek araştırmaya başladığını kaydeden Dr. Emer “18. yüzyılı biliyorduk ama 17. ve 16. asırlara dair elimizde çok az bilgi vardı. Konu hakkında şeriye sicilleri daha detaylı bilgiler verdiği için bu vesikalarda araştırma yaptım. Bunun yanı sıra Osmanlı arşivlerine ve dönemin diğer tarihî kaynaklarına baktım. Böylece daha önce bilinmeyen birçok saray ve yalı ortaya çıktı. Yine de İstanbul’un eski saraylarının envanteri net olarak ortaya çıkarılmış değil. Tam olarak sayı vermek mümkün olmasa da İstanbul’da onlarca bugüne ulaşamayan saray bulunduğunu söyleyebiliriz” diye konuşuyor.

Peki, ilk defa ortaya konan bu saray ve konaklar neler? Dr. Emer “Beşiktaş’ta kaptanıderyalardan Barbaros Hayreddin Paşa, Kılıç Ali Paşa, Hasan Paşa ve Cafer Paşa’ya ait saraylar alan olarak en fazla yeri kaplayan binalardı. Özellikle Kılıç Ali Paşa Sarayı 100 kadar odası olan ve Çırağan Sarayı’na zemin oluşturan bir saray. Bu saraylara ait detaylar ilk defa bu çalışma ile ortaya konuldu. Keşfedilen saraylardan IV. Murad’ın kızı Safiye Sultan Sarayı, Sadrazam Ohrili Hüseyin Paşa Sarayı, Beyhan Sultan Yalısı, ilk akla gelenlerden” diyor.

ILIMAN VE STRATEJİK BEŞİKTAŞ

Osmanlının saray inşası için daha ziyade Beşiktaş semtini tercih etmesi de enteresan. Bizans döneminde Beşiktaş’ta saray yapıldığını söyleyen Dr. Emer, Osmanlıların da bu bölgeyi uygun görmesinin sebeplerini şu ifadelerle anlatıyor:

"Osmanlı, mevki olarak Topkapı Sarayı’na yakın olması, Üsküdar’ın karşısında bulunması, nispeten ılıman ve stratejik bir yer olması hasebiyle Beşiktaş’ı tercih etmiş. Burada Bizans döneminde de imparatorlara ait saraylar var. Mesela Beşiktaş-Maçka’da Ayios Mamas Sarayı bulunuyordu. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman, bu civarda bir saray-konak yaptırıyor.

Beşiktaş erken dönemlerden itibaren kozmopolit bir muhit. Küçük bir Rum köyü olan bu yerde fetih sonrası Müslümanlar gibi Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler de yerleşiyor. Osmanlı Hanedanı, denizciler, şeyhülislamlar, saray görevlileri ve devlet ricali oldukça ilgi gösteriyor."

Beşiktaş’ta ahşap malzemelerle mütevazı yapılar inşa edildikten sonra 19. asırda büyük sarayların ortaya çıktığını kaydeden Emer “Yıkılan Beşiktaş Sahil Sarayı’ndan sonra Çırağan, Feriye, Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı gibi saraylar inşa edildi. Ancak sadrazam ve kaptanı deryalara ait ‘saray’ adı verilen yapılar da bulunuyordu. Belgelerde bu büyük yapılar da ‘saray’ olarak geçiyor” şeklinde konuşuyor.

Barbaros'un türbesi...

BAZILARI YANDI, BAZILARI DENİZDEN ZARAR GÖRDÜ

Dr. Aynur Emer, söz konusu sarayların ortadan kaybolma hikâyelerini ise şu sözlerle anlatıyor:

Ahşap olmaları hasebiyle Beşiktaş’taki saraylar arasında yananlar oldu. Çırağan ve Hasan Paşa Sarayı bu şekilde tahrip oldu. Deniz de bu yapılara zarar verdi. Beşiktaş Sarayı, deniz tesiri sebebiyle sık sık zarar gördü. Terdricen yıktırıldı. Bazı saraylar deprem sebebiyle yıkıldı. Bir kısım saraylar ise vârisler arasında paylaşımları yüzünden küçülerek zamanla yok oldu. Mesela zamanında yaklaşık otuz odalı olduğu düşünülen Barbaros’un sarayının iç avlusu aile efradına, dış avlusu ise azatlı kölelerine düştü. Zamanla bu saraydan geriye sadece Barbaros’un türbesi kaldı.

TAŞ YERİNE AHŞAP

Dr. Aynur Emer "Saray denilince akla şatafat geliyor. Ancak Osmanlıda bu kelime daha ziyade mekân genişliğini ve yapıların sahipliğini ifade ediyordu. Malum Osmanlının dünyaya meyletmeme adına binalarını taş gibi kalıcı malzeme yerine ahşapla inşa etme anlayışı vardı. Yazlık saraylar da önceleri ahşaptan yapıldı. Ancak sık sık yangılardan mustarip olununca 19. yüzyılın ikinci yarısında anlayış değişikliği meydana geldi. Ahşap saraylar yerine Avrupa'daki gibi taştan saraylar inşa edildi" diyor.

