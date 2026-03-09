“Iron People” sergisi, Ukraynalı demir yolu işçilerinin savaşta umut hattına dönüştürdükleri trenleri fotoğraflarla İstanbul’da gözler önüne seriyor. Sergi 22 Mart’a kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

MURAT ÖZTEKİN- Rusya ile Ukrayna arasında 4 senedir devam eden savaşın derin izlerini anlatan “Iron People” (Demir İnsanlar) fotoğraf sergisi İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’nde kapılarını açtı.

Savaşın başladığı ilk andan itibaren birer kurtarma görevlisine dönüşen Ukraynalı demir yolu çalışanlarının mücadelesini konu alan sergi, tren raylarının nasıl “umut hattına” dönüştüğünü fotoğraflarla yansıtıyor.

Hollandalı ödüllü fotoğrafçı ve belgesel yapımcısı Jelle Krings’in eserlerinden meydana gelen sergi, bugüne kadar 6,5 milyon sivili güvenli bölgelere ulaştıran 230 bin demiryolu işçisinin hikâyesini çarpıcı görsellerle anlatıyor.

Fotoğraf sanatçısı Krings sergiye dair “Ukrayna’daki savaşın ilk üç buçuk yılını ülke genelindeki demir yolu işçileri ve aileleriyle geçirdim. Onların öyküsünü Türkiye’ye getirmek gerçek bir onur” diyor. Sergi 22 Mart’a kadar Rahmi M. Koç Müzesinin Tersane Binası’nda görülebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası