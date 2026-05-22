Anadolu Ajansı
Yozgat'ta acı olay! İyilik yapmak istedi, feci şekilde can verdi
Yozgat'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Aracı ile kaza yerinden geçen Yaşar Zengin, yaralılara yardım etmek istedi, yanlarına gidemeden acı şekilde öldü.
Yozgat-Ankara kara yolunda otomobil ile tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, yardım etmek için karşı şeride geçerken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Kaza Yozgat-Ankara kara yolu Başıbüyüklü mevkisinde meydana geldi.
- Yaşar Zengin, bir kazayı gördükten sonra yardım etmek için aracından indi.
- Zengin, karşı şeride geçmek isterken Y.D. idaresindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil çarptı.
- Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Ağır yaralanan Yaşar Zengin, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Yozgat-Ankara kara yolu Başıbüyüklü mevkisinde bir otomobille tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, aracından inerek yardım etmek için karşı şeride geçmek istedi.
ARACINDAN İNDİĞİ GİBİ OTOMOBİL ÇARPTI
Bu sırada Y.D. idaresindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil, Zengin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Zengin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YORUMLAR