Yozgat'ta otomobil ile tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı. Aracı ile kaza yerinden geçen Yaşar Zengin, yaralılara yardım etmek istedi, yanlarına gidemeden acı şekilde öldü.

Yozgat-Ankara kara yolu Başıbüyüklü mevkisinde bir otomobille tırın çarpıştığı kazayı gören Yaşar Zengin, aracından inerek yardım etmek için karşı şeride geçmek istedi.

ARACINDAN İNDİĞİ GİBİ OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada Y.D. idaresindeki 06 FE 8406 plakalı otomobil, Zengin'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zengin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası