11 günlük Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını önlemek için ülke genelinde sıkı tedbirler devrede. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin duyurduğu önlemler kapsamında 334 bin personel sahada görev alacak. Tatil boyunca EDS, radar ve hava araçlarıyla kesintisiz denetim yapılacak. Otobüslerde "gizli yolcu" dönemi başlarken, dönüş yoğunluğunu azaltmak adına 30 Mayıs-1 Haziran arasında kamyon ve çekici gibi ağır vasıtaların belirli güzergahlarda trafiğe çıkışı yasaklandı.

Gamze Erdoğan / ANKARA- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 11 gün sürecek Kurban bayramı tatili dolayısıyla yurt genelinde yoğunlaşacak araç trafiği ve trafik kazalarını önlemek amacıyla alınan tedbirleri düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Bakan Çiftçi, trafik kazaları sebebiyle can kayıplarının önlenmesi amacıyla trafik tedbirlerinin hareketliliğinin başladığı 22 Mayıs ile bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 11 gün boyunca uygulanacağını söyledi.

“2021-2024 YILLARI KURBAN BAYRAMINDA 860 CAN KAYBI YAŞANDI”

Bakan Çiftçi, "2021-2024 yılları arasındaki kurban bayramlarında 425'i hız ihlali, 233'ü şerit izleme, değiştirme ve makas, 107'si geçiş önceliği ve dönüş kurallarına uymama, 77'si arkadan çarpma, 18'i kırmızı ışık ihlali ve 143'ü diğer hatalar olması nedeniyle toplamda bin 3 kural hatası yaşandı. Bu hatalar 860 can kaybına neden oldu." dedi.

SON YILLARA İLİŞKİN KAZA RAKAMLARI

2021-2024 yılları arası Kurban Bayramı tatillerinde yaşanılan can kayıplarına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "2021 yılında 6 bin 469, 2022 yılında 6 bin 132, 2023 yılında 7 bin 408, 2024 yılında 7 bin 319 ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşandı. 2021 yılında 212 can kaybı, 11 bin 719 yaralı, 2022 yılında 177 can kaybı, 10 bin 702 yaralanma; 2023 yılında 257 can kaybı, 13 bin 89 yaralanma; 2024 yılında ise 214 can kaybı, 12 bin 282 yaralanma olarak gerçekleşti. 2021 yılında 23,6 ortalama can kaybı, 2022 yılında ortalama 17,7 can kaybı, 2023 yılında ortalama 28,6 can kaybı, 2024 yılında ise 23,8 can kaybı yaşandı.” şeklinde konuştu.

“BAYRAMDA 334 BİN KOLLUK KUVVETİ GÖREV ALACAK”

Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Çiftçi, "334 bin 17 kolluk personeli görevlendirildi. Personelin 66 bin 481’i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirildi. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışları ile güzergâhta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde bin 238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetimde bulunacak." ifadelerini kullandı.

“DRONE İLE 81 İL DENETLENECEK”

Ülke genelinde havadan alınacak önlemlere ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, helikopter ile 9 il 108 saat, drone ile 81 il 5 bin 828 saat denetim ile toplamda 5 bin 936 saat hava araçları ile denetim gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Çiftçi, “Ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleri ile trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyeti ile 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacaktır.” açıklamasında bulundu.

“DEVLET TUZAK KURMAZ”

Bayram tatili süresince 61 ildeki, 520 EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) ile 21 bin 682 kilometrelik güzergâhta hız denetimi yapılacağını belirten Bakan Çiftçi, “EDS nokta ve güzergâhlarına ilişkin bilgiler HAYAT 112 Acil Mobil uygulamamız üzerinden öğrenilebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğünden 619, Jandarma Genel Komutanlığından 962 olmak üzere toplam bin 581 mobil radar ile denetimler sağlanacak. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz; vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur. Sahadaki personelimiz de vatandaşımıza rehberlik etmek, yol göstermek, ihtiyaç anında yanında olmak ve bayram yolculuklarının güven içinde tamamlanmasına katkı sunmak için görev başında.” diye konuştu.

“ŞEHİR İÇLERİNDE KGYS İLE DENETİMLER YAPILACAK”

Şehir içlerinde denetimlerin yapılacağını kaydeden Bakan Çiftçi, şehir içinde en fazla kaza ve can kaybına sebep olan; makas atma, hatalı şerit değiştirme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, takip mesafesine uymama, sürüş esnasında cep telefonu kullanma, dönüş kurallarına uymama, kırmızı ışık ihlallerine yönelik eylemlerin KGYS kameraları aracılığıyla denetleneceğini belirtti.

“İSTASYONLAR VE TERMİNALLER DENETLENECEK”

Şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonlarında denetleneceğini belirten Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecektir. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecek. Ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında özel izin düzenlenmeyeceğinden, bu tür taşıtların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek."

“KAMYON VE ÇEKİCİLERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK”

Bakan Çiftçi, "30 Mayıs 2026 cumartesi günü saat 13.00’ten, 1 haziran 2026 pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyri bazı otoyollarda yasaklandı. İstanbul istikametine doğru; Kırklareli’nden D-100 kara yolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 kara yolu ile O-7 otoyolu, Sakarya’dan O-7 otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 kara yolları, Amasya Merzifon’dan D-100 kara yolu, Bursa’dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 kara yolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 kara yolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 kara yolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise; D-200 kara yolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 kara yolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 kara yolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 kara yollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 kara yollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergâhlarda geçişlere izin verilmeyecek.” dedi.

“ŞEHİTLİKLERDE İLAVE TEDBİRLER ALINACAK”

Bakan Çiftçi Şehitlik ve kabir ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı ilave tedbir alındığını ifade ederken, vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alanlar ile çevrelerinde ilave trafik tedbirleri planlandığını, daha önceki bayramlarda can kayıplarının yoğunlaştığı 17 ildeki 20 güzergâhta ilave tedbirler de alınacağını sözlerine ekledi.

