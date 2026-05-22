026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın beklediği tatil açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kamu çalışanlarını ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Yapılan açıklamayla birlikte Kurban Bayramı tatilinin idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldığı açıklandı. Açıklamaların ardından ''Kurban Bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor?'' sorusu ise gündeme geldi.

Bayram planı yapan vatandaşlar alınan 9 günlük tatil kararı sonrası tarihleri araştırmaya başladı. İşte 9 günlük bayram tatili başlangıç tarihi ve idari izne dair detaylar...

Kurban Bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? İdari izin başlama tarihi

KURBAN BAYRAMI 9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklanan takvime göre tatil süreci 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Bayramın resmi tatil kısmı ise 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte kamu çalışanları toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karar kapsamında 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise öğlene kadar idari izin uygulanacak. Böylece kamu çalışanları için bayram tatili resmi takvimden daha erken başlamış olacak.

25 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

25 Mayıs tarihiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de okulların açık olup olmayacağı oldu. Açıklanan idari izin kararı doğrudan kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle 25 Mayıs günü okullar tatil olacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNDE İZİNLİ Mİ?

Kurban Bayramı öncesinde ilan edilen idari izin uygulaması özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. İdari izin kararı yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller için geçerli oluyor.

Özel sektörde çalışan kişilerin izin durumu ise tamamen işverenin kararına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bazı şirketler çalışanlarına ek izin verebilirken, bazı iş yerlerinde normal çalışma düzeni devam edebiliyor.

