F1'de sıradaki durak Montreal: Kanada Grand Prix'si programı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 22-23 Mayıs'ta yapılacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek. Sezonda geride kalan 4 yarışın 3'ünü İtalyan pilot Kimi Antonelli, 1'ini ise Büyük Britanyalı pilot George Russell kazandı.
- Kanada GP'sinde sıralama turları 23 Mayıs Cumartesi günü; yarış ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.
- Pilotlar klasmanında ilk 5 sıra: Kimi Antonelli (100), George Russell (80), Charles Leclerc (59), Lando Norris (51), Lewis Hamilton (51).
- Takımlar klasmanında ilk 5 sıra: Mercedes (180), Ferrari (110), McLaren (94), Red Bull (30), Alpine (23).
Formula 1'de sezonun 5'inci yarışı, Kanada'nın Montreal şehrinde koşulacak. 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak Kanada Grand Prix'sinde; sıralama turları 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 23.00'te, yarış ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.
İlk olarak 1978 yılında gerçekleştirilen yarışta, en hızlı turu 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle Valtteri Bottas yaptı.
Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1 - Kimi Antonelli (İtalya): 100
2 - George Russell (Büyük Britanya): 80
3 - Charles Leclerc (Monako): 59
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 51
5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51
Takımlar
1 - Mercedes: 180 puan
2 - Ferrari: 110 puan
3 - McLaren: 94 puan
4 - Red Bull: 30 puan
5 - Alpine: 23 puan