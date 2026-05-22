Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, 22-23 Mayıs'ta yapılacak Kanada Grand Prix'siyle devam edecek. Sezonda geride kalan 4 yarışın 3'ünü İtalyan pilot Kimi Antonelli, 1'ini ise Büyük Britanyalı pilot George Russell kazandı.

Formula 1'de sezonun 5'inci yarışı, Kanada'nın Montreal şehrinde koşulacak. 4 bin 361 metre uzunluğundaki Gilles-Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak Kanada Grand Prix'sinde; sıralama turları 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 23.00'te, yarış ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'te gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1978 yılında gerçekleştirilen yarışta, en hızlı turu 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle Valtteri Bottas yaptı.

Valtteri Bottas

Kanada Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 100

2 - George Russell (Büyük Britanya): 80

3 - Charles Leclerc (Monako): 59

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 51

5 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 51

Takımlar

1 - Mercedes: 180 puan

2 - Ferrari: 110 puan

3 - McLaren: 94 puan

4 - Red Bull: 30 puan

5 - Alpine: 23 puan

Haberle İlgili Daha Fazlası