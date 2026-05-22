Avustralya'da 2025 yılında alkollü şekilde sürat teknesi kullanarak nehirde yüzen iki kişiyi ezen 44 yaşındaki Michelle Lohf, çıkarıldığı mahkemece 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lohf'un yaptığı kazadan sağ kurtulan genç kadın, çıkarıldığı mahkemede 13 ameliyat geçirdiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı.

Olay, 26 Ocak 2025 akşamı Adelaide yakınlarındaki Murray Nehri'nde meydana geldi. 44 yaşındaki Michelle Lohf, üç arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra sürat teknesinin direksiyonuna geçti.

NEHİRDE YÜZENLERİ EZDİ

Yapılan incelemelerde Lohf'un kanındaki alkol oranının yasal sınırın çok üzerinde olduğu belirlendi. Teknedeki arkadaşlarının ‘yavaş sür’ önerisine kulak asmayan Lohf, nehirde yüzen iki kişiyi adeta biçti.

Kaza anı nehir kenarındaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde teknedekilerin "Sanırım suda birine çarptın!" diyerek çığlık attığı duyuluyor. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada, kazadan ağır yaralı şekilde kurtulan kadın, ifadesinde söyledikleriyle kan dondurdu.

“CAN YELEĞİ SANDIĞIM ŞEY, YÜZEN ET PARÇALARIMDI”

Vücudu teknenin pervanesine kapılan genç kadın, bugüne kadar 13 ameliyat geçirdiğini belirterek olayı şu sözlerle anlattı:

"Pervane tarafından kesildiğimin ilk başta farkında değildim, sadece bir kanat çırpışı hissettim. Ardından gövdemden kopan deri parçalarının koluma değdiğini fark ettim. Kuzenimin suyun altında gördüğü ve ilk başta pembe can yeleğim sandığı şey, aslında suyun içinde yüzen, vücudumdan açıkta kalan et parçalarımdı."

KAZADAN SONRA KABUSU YAŞADI

Talihsiz kadının vücudunda iç yırtıklar, omurga, pelvis ve kaburga kırıkları oluştu, dalağı alındı ve omurgasında ciddi sinir hasarı meydana geldi. Talihsiz kadının tamamen iyileşebilmesi için en az iki ameliyat daha geçirmesi gerekiyor.

CEZASI BELLİ OLDU

Tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma suçunu kabul eden Michelle Lohf, Cuma günü görülen karar duruşmasında iki yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından Lohf cezaevine gönderilirken, kocası ise mahkeme salonunu hızla terk etti.

