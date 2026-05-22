İhlas Haber Ajansı
Fren sisteminde yazılım hatası! Hyundai 421 bin aracı geri çağırdı
Hyundai, ABD’de fren sisteminde tespit edilen yazılım hatası nedeniyle 421 binden fazla aracı geri çağırdı. Ön çarpışma önleme sistemindeki arıza, frenlerin beklenmedik şekilde devreye girmesine yol açarak kaza riskini artırabiliyor.
Hyundai, ABD'de 421 binden fazla geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai'nin frenlerin beklenmedik bir şekilde devreye girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle 421 bin 78 aracı geri çağırdığını bildirerek, geri çağırılan araçların 2025-2026 model Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid ve Tucson Plug-In Hybrid Electric modeller olduğunu aktardı.
ÖNERİLEN HABERLER
T-OTOMOBİL
Milyonların tercih ettiği model sınıfta kaldı! Güvenlik testlerinde sıfır yıldız
NHTSA, araçların ön kameralarındaki bir yazılım hatasının, önden çarpışma önleme sisteminin erken devreye girmesini sağlayarak fren yaptığını ve kaza riskini artırabileceğini belirtti. NHTSA, bayilerin ön kamera yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini açıkladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR