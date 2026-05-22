Toyota’nın bazı pazarlarda oldukça popüler olan kompakt modeli, Global NCAP güvenlik testlerinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Araç, yapılan çarpışma testlerinden sıfır yıldız aldı.

Dayanıklılığı ve güvenilirliği ile bilinen Japon otomobil devi Toyota, beklenmedik test sonuçlarıyla gündemde. Markanın Güney Afrika pazarındaki çok satan modellerinden biri olan Starlet, yetişkin yolcu korumasında sıfır yıldız aldı.

Organizasyon, Toyota Starlet'in mevcut giriş seviyesi versiyonunu test etti. Elektronik denge kontrolü (ESC) ve standart olarak sunulan çift ön hava yastığına rağmen, Starlet’in darbe anında ciddi yapısal zaaflar sergiledi. Karoser yapısının yeterli stabiliteyi sağlayamadığı ve yan hava yastıklarının bulunmaması dikkat çekti.

Yan direk darbe testinde sonuçların fazla kötü çıkması nedeniyle gerçekleştirilmeden pas geçildiği belirtildi. Model, yetişkin koruma testinde sıfır puan alırken, çocuk koruma testinde 29,33 puan alarak üç yıldızlı bir derecelendirme elde etti. Bununla birlikte, üç yaşındaki modelin başı ön çarpışma testinde döşemeye temas etti ve yan çarpışmada darbelere maruz kaldı.

Starlet, Hindistan'dan Güney Afrika'ya ihraç edilen Suzuki Baleno'nun markası değiştirilmiş versiyonu. İki araç arasında sadece tasarım ve motor seçenekleri farkı var.

TOYOTA’DAN AÇIKLAMA

Toyota Güney Afrika, test edilen aracın "Güney Afrika pazarında şu anda mevcut olan Starlet'i temsil etmeyen, eski bir model" olduğunu belirtti. Toyota Starlet'in güncellenmiş versiyonu standart olarak yan, baş ve gövde hava yastıklarıyla birlikte geliyor. Ancak yine de modelin versiyonlarının hala trafikte olması endişeleri artırıyor. Global NCAP’in test için yeni bir araç satın aldığı ve yeni test sonuçlarının açıklanacağı belirtildi.

