Türkiye, ilk cep telefonunu ASELSAN 1919 adıyla 1997’de üretti. Projenin her adımını bilen İbrahim Büyükbaş “Osman Kavala dağıtımı engelledi. Soros ve FETÖ de devreye girdi. Mühendisleri şehit edilen ASELSAN’ın bugün tekrar telefon üretmesi dijital istiklal ilanımız olacak” dedi.

YILMAZ BİLGEN - ASELSAN’a yıllar boyu kurulan kumpaslar, aynı zamanda Türkiye’nin “dijital istiklali”ne de kurulan tuzakların bir öyküsüdür. İlk yerli millî telefonu üretmeye karar veren kuruluş, ASELSAN 1919 adıyla bir telefon üretti. ASELSAN 1919, “Siber Vatan”ın en önemli aktörlerinden biri olacaktı. Ancak FETÖ’den Soros’a, Osman Kavala’dan gizli servislere kadar küresel çete burada da devreye girdi ve ASELSAN 1919’un doğumunu engelledi. İşte kısaca özetlediğimiz bu olayın detaylarını Millî Savunma Bakanlığı Muharebe ve Bilgi Sistemleri Eski Daire Başkanı İbrahim Büyükbaş gazetemize anlattı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ ASELSAN telefon 50 yıllık birikimin meyvelerinden sadece biri: Kısa sürede tarihi başarılara ulaştı

“Çok yönlü küresel oyunlar oynandı ve ASELSAN 1919 engellendi” diyen Büyükbaş, şöyle devam etti: Bu yalnızca bir cep telefonu değil, Türkiye’nin haberleşme teknolojilerinde dünyaya verdiği erken ve cesur bir cevaptı; fakat sabote edildi. O gün seçilen 1919 ismi tesadüf değildi.

HER ASKERE BİR TELEFON

ASELSAN 1919’da üretim aşaması başlayacağı zaman çok uluslu odaklar bir anda harekete geçti ve tüm güçleriyle saldırdı. Son aşamada bir toplantı yaptık. Pazarlama ve tanıtımın nasıl yapılacağı konuşuldu. Ben de söz alıp şu öneriyi sundum: Harp okulundan, astsubay okulundan mezun olan her öğrenciye birer ASELSAN 1919 telefon verelim. Taksit kolaylığı sağlansın. Mehmetçiklerimiz, komutanlarının kullandığı yerli telefonu görsün. Askerden sonra o telefonu almak istesin. Böylece halkta yerli teknolojiye karşı güven duygusu oluşsun. Öneri olumlu karşılandı.

BİR ANDA RAFA KALDIRILDI

Türkiye artık kendi telefonunu yapmak üzereydi. Ancak zaman geçtikçe üretim bantlarının kapatıldığı haberleri geldi. Böyle büyük bir millî proje sessizce rafa kaldırıldı. İlginç bir şekilde sanki hiç böyle bir üretim yapılmamıştı. ASELSAN 1919 hiç doğmamış gibiydi. Üzüldük, yıkıldık. Çünkü ortada sadece kapanan bir üretim hattı yoktu; yarım kalmış bir millî teknoloji hayali vardı.

Suikastlar durduramadı! Millî telefonla 29 yıllık hesabı kapatıyoruz

OSMAN KAVALA’NIN ROLÜ

O dönem telefonun piyasadaki dağıtımını yapan KVK şirketinin kurucularından iş insanı Osman Kavala’nın, yerli üretim yerine Nokia ve diğer yabancı markaların dağıtımını öncelediği, bu nedenle cihazın yaygınlaşmasının ve rekabet gücünün zayıfladığı yönünde bilgiler gelmeye başladı.

FETÖ VE SOROS DEVREDE

Bu projenin akamete uğramasında Soros ve FETÖ faktörü önemli rol oynadı. Proje sabote edilmese iPhone, Samsung ve Çin markaları piyasada olmazdı. Siyasi ve mali kuşatma yanında mühendislerimiz de sürecin dışında bırakıldı. Bazı kritik görevliler tehdit ve yüksek teklifler nedeniyle projeden koparıldı.

İSTERSEK YİNE BAŞARIRIZ

Türkiye isterse neler yapabileceğini dünyaya gösterdi. Bugünün ASELSAN’ı 1997’nin ASELSAN’ından çok daha güçlü. Yükselen değer ASELSAN’ın vizyonu, geçmişte yarım kalan bu stratejik sayfayı yeniden açmaya muktedirdir. ASELSAN 1919, yarım kalmış bir hatıra olarak kalmamalı. ASELSAN’ın güvenli mobil hamlesi, Türkiye’nin dijital istiklal ilanı olacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası