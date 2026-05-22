Antalya’daki TDK Leather & Fur Fashion Show Fuarı’nda 21 ülkeden 1.000’i aşkın yabancı alıcı bir araya gelirken, organizasyonda 100 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Sektör temsilcileri, Türkiye’nin artık ucuz ürün değil lüks segmentte moda üreten güçlü bir oyuncu hâline geldiğini vurguladı.

Deri ve kürk konfeksiyon sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan TDK Leather & Fur Fashion Show Fuarı, Antalya Belek’te kapılarını açtı.

21 ÜLKEDEN KATILIMCI OLACAK

Organizasyonda bu yıl 21 ülkeden 1.000’in üzerinde yabancı alıcı yer alırken, etkinlikte 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşılması bekleniyor. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, Türkiye’nin özellikle lüks segmentte dünyadaki en güçlü oyunculardan biri hâline geldiğini belirtti.

Son yıllarda sektörün önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade eden Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül de “Artık modayı takip eden değil, moda üreten bir yapıya sahibiz. Küçük adetli, hızlı teslimat avantajı sağlayan ve yenilikçi koleksiyonlarla hareket eden firmalarımız dünya pazarlarında daha fazla tercih ediliyor. Artık ucuz ürün değil, lüks segment satıyoruz. Geçen yıl 1 milyar 440 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörümüzün kilogram ihracat değeri 128 dolar seviyesindeydi. 2026’nın ilk dört ayında ise bu rakam 156 dolara yükseldi” diye konuştu.

