Sürücüler dikkat! En yoğun bayram yolunda yağış riski
Türkiye yağışlı havanın etkisi altında. Bayram tatilinde yollardaki yoğunluğa şiddetli yağmur riski eklenince sürücülerin işi daha da zorlaşabilir. Uzmanlar “Meteoroloji’nin ikazlarını takip edin. Özellikle İstanbul-Ankara arasında yağış ihtimali yüksek, dikkatli olun” diyor.
- Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
- İstanbul-Ankara hattındaki Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'da beklenen sağanak yağışlar, Türkiye'nin en yoğun bayram koridorunda risk oluşturuyor.
- TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda, özellikle Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş ihtimali öne çıkıyor.
- Karadeniz'e açılan Samsun-Amasya-Tokat hattı ile Batı Karadeniz geçişlerinde kısa süreli ancak etkili yağışların ani sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor.
- Doğu Anadolu'da Van ve Hakkari çevresindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi ihtimali dikkat çekiyor.
- Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, bayram yolculuğunda en büyük riskin yağışla birlikte artan kaygan zemin olduğuna dikkat çekerek, yeni otoyolların yağmurda ciddi kayganlık oluşturduğunu belirtiyor.
- İntepe, uzun yol deneyiminin sürücülerde risk algısını düşürdüğünü ve bayram trafiğinde en büyük hatanın “öz güven” olduğunu ifade ediyor.
- Uzun yolculuklarda dikkatin artması ve yorgunluğun azalması için yolculuğun parçalara bölünmesi öneriliyor.
- 750 kilometre üzeri yolculuklarda en az 3 mola verilmesi gerektiği belirtiliyor.
- Yağmurlu zeminde hız düşürmenin tek çözüm olduğu vurgulanıyor.
- Lastik, bakım ve hava basıncının doğru olmaması durumunda yolculuğun zorlaşabileceği ifade ediliyor.
- Araçtaki herkesin, arka koltuklar dahil emniyet kemeri takmasının şart olduğu belirtiliyor.
Cemal Emre Kurt / ANKARA - Kurban Bayramı öncesi milyonlarca kişi yola çıkmaya hazırlanırken, hava durumu kaynaklı riskler öne çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Bayramda yola çıkacak sürücüler dikkat! Hız sınırı yüzde 10 kalktı mı, hız sınırı aşmasının cezası nedir?
Bayram dönemlerinde yoğunluk yaşanan ana kara yolu güzergâhlarıyla yağış bölgelerinin çakışması, sürücüler açısından ani sel, su birikintisi ve görüş kaybı riskini artırıyor. İstanbul’dan Ankara’ya uzanan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında beklenen sağanak yağışlar, Türkiye’nin en yoğun bayram koridorunda risk oluşturuyor. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda özellikle Bolu Dağı geçişinde su birikintisi ve düşük görüş ihtimali öne çıkıyor. Karadeniz’e açılan Samsun-Amasya-Tokat hattı ile Batı Karadeniz geçişlerinde de kısa süreli ancak etkili yağışların ani sel riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Doğu Anadolu’da ise Van ve Hakkari çevresindeki yüksek rakımlı yollarda heyelan ve taş düşmesi ihtimali dikkat çekiyor.
İNTEPE: KAYGAN ZEMİN RİSKİ ARTIRIYOR
Gazetemize konuşan Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, bayram yolculuğunda en büyük riskin yağışla birlikte artan kaygan zemin olduğuna dikkat çekti. Özellikle yeni nesil asfalt yüzeylerin yağmurda ciddi risk oluşturduğunu belirten İntepe, şunları kaydetti: "Yeni otoyollar, yağmur geçişlerinde yüzeyde ciddi kayganlık oluşturuyor. Bu da genellikle tek taraflı kazalara neden oluyor. Araçlar su birikintisi ve hız etkisiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpabiliyor ya da savrulma yaşanıyor. Otoyol olduğu için de bu kazalar yüksek hızla gerçekleşiyor ve sonuçları ağır olabiliyor."
"HIZ DÜŞÜRMEKTEN BAŞKA ÇÖZÜM YOK"
Uzun yol deneyiminin sürücülerde risk algısını düşürdüğünü dile getiren İntepe, bayram trafiğinde en büyük hatanın “öz güven” olduğunu ifade etti. İntepe, “Uzun yol bir tecrübe gibi görünür ama bazen gereksiz özgüven oluşturur. Bu da farkında olmadan sizi riske yöneltir. Telefonla konuşmak, dikkat dağılması, takip mesafesinin unutulması kazaya davetiye çıkarır. Hedefiniz varış noktası değil, ilk mola olmalı. Sonra ikinci mola… Yolculuğu parçalara bölerseniz hem dikkatiniz artar hem yorgunluk azalır.
750 kilometre üzeri yolculuklarda en az 3 mola verilmeli. Yağmurlu zeminde hız düşürmekten başka çözüm yok. Lastik, bakım ve hava basıncı doğru değilse yolculuk çileye dönüşür. Ayrıca araçtaki herkesin, arka koltuklar dahil emniyet kemeri takması şart" dedi.