Bayram tatili öncesinde yola çıkmaya hazırlanan sürücüler için trafik kurallarında yapılan değişiklikler yeniden gündeme geldi. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte hız limitleri, tolerans uygulaması ve ceza sisteminde önemli değişikliklere gidildi. Peki, hız sınırı yüzde 10 kalktı mı, hız sınırı aşmasının cezası nedir? İşte 2026 trafik cezaları ve hız sınırı düzenlemesi...

Yeni düzenleme ile birlikte hız kurallarının daha katı hale getirildi. Bilhassa bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğunda kazaların önüne düzenlemeler ile önüne geçilecek.

HIZ SINIRI YÜZDE 10 KALKTI MI?

Yeni trafik düzenlemesiyle uzun süredir uygulanan yüzde 10’luk hız toleransı kaldırıldı. Artık sürücüler için daha net sınırlar geçerli olacak.

Yerleşim yeri içinde hız limitine yalnızca 5 km/s, şehirler arası yollarda ise 10 km/s kadar bir tolerans tanınıcak. Değişiklikle birlikte hız ihlalleri daha düşük seviyelerde dahi cezai işleme tabi olabilecek.

HIZ SINIRI AŞMANIN CEZASI NEDİR?

Hız limitlerinin aşılması durumunda uygulanacak cezalar ihlalin oranına göre kademeli olarak artıyor. Yerleşim yerlerinde hız sınırını düşük seviyede aşan sürücüler için cezalar 2 bin TL’den başlarken, ihlalin artmasıyla birlikte ceza tutarı 30 bin TL’ye kadar yükseliyor.

Şehir dışı yollarda da benzer şekilde 2 bin TL’den başlayan cezalar, çok yüksek hız ihlallerinde 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Belirli sınırların üzerinde hız yapan sürücülerin ehliyetlerine 30 günden 90 güne kadar el konulabiliyor. Tekrar eden ihlallerde ise daha ağır yaptırımlar uygulanıyor.

2026 HIZ SINIRI CEZALARI VE YENİ DÜZENLEME

Kanunla, Karayolları Trafik Kanunu'nun hız sınırlarına uyma zorunluluğuna yönelik hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sürücüler, aksine bir karar alınıp işaretlenmemişse yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını aşmayacak.

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerlerinde yapılacak denetimin yeri, mahalli mülki idare amiri tarafından belirlenecek.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şart olacak. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 5'inci kez geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalatı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak. Bu cihazları imal ve ithal edenlere fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 370 bin lira, cihazları araçlarında bulunduran işletene ise 185 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu cihazlara mülki amir tarafından el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

