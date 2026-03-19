Araç içinde telefon tutucu kullanımıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sürüş sırasında navigasyon ve iletişim amacıyla sıkça tercih edilen aparatlar için yeni bir düzenleme yapılacağı yönündeki iddialar, sürücüler arasında kafa karışıklığına yol açtı. “Ön cama telefon koymak yasak mı, telefon tutucu kullanmanın cezası nedir?” soruları son günlerde en çok araştırılan konular arasında yerini buldu. Multimedya ekran yasağının ardından şimdi de ön cama telefon koymanın cezası soruşturuluyor.

İddialara göre hazırlık aşamasındaki yeni düzenleme kapsamında, sürücünün görüş alanını olumsuz etkileyen aksesuarların “standart dışı donanım” olarak değerlendirilebileceği konuşuluyor. Ön cama ya da torpido üstüne sabitlenen telefon tutucuların, sürüş güvenliğini riske attığı gerekçesiyle denetim konusu olabileceği belirtiliyor. Peki, ön cama telefon koymak yasak mı, telefon tutucu kullanmanın cezası nedir?

ÖN CAMA TELEFON KOYMAK YASAK MI?

Araç içinde telefon kullanımına ilişkin gündemde yer alan yeni düzenleme iddiaları, ön cama yerleştirilen telefon tutucularını tartışma konusu haline getirdi. Düzenlemelere göre tüm telefon tutucular için genel bir yasak söz konusu değil.

Sürücünün görüş alanını daraltan ya da dikkatini dağıtacak şekilde konumlandırılan aparatlar, “standart dışı donanım” kapsamında değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle ön cama veya torpido üstüne yerleştirilen ve görüşü engelleyen tutucuların riskli olduğu belirtiliyor.

ARAÇTA TELEFON TUTUCU KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Yeni düzenleme iddialarında kurallara aykırı şekilde kullanılan telefon tutucular için 21 bin TL’ye kadar idari para cezası ve aracın belirli süre trafikten men edilmesi gibi yaptırımların uygulanabileceği öne sürülüyor. Ancak düzenleme henüz netleşmiş değil.

Mevcut durumda, sürüş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde cihaz kullanımı tespit edilirse cezai işlem uygulanabiliyor.

ARABADA MULTİMEDYA EKRAN YASAK MI?

Araçlara sonradan eklenen multimedya ve görüntü cihazlarıyla ilgili de önemli bir gelişme bulunuyor. İçişleri Bakanlığı, bu alandaki cezai yaptırımların yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca 27 Şubat 2026 tarihinden sonra kesilen cezaların iptal edildiği bildirildi. Yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar denetimlerin daha çok bilgilendirme amacıyla yapılacağı ifade ediliyor.

