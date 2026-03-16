Araç sahiplerinin uzun süredir merak ettiği cam filmi ve multimedya cihazları ile ilgili tartışmalar netlik kazandı. Trafik güvenliği ve sürücü görünürlüğü konusundaki düzenlemeler, hem standart dışı camlar hem de araçlara sonradan takılan ekran ve ses sistemleri bakımından sürücüleri bilgilendirdi. APP plakalar ve standart dışı modifikasyonlarla ilgili denetimlerin artması kamuoyunun gündeminde. Peki, cam filmi yasak mı?

Cam filmi yasak mı 2026? APP plaka, multimedya ekran ve ses sistemi yasağıyla gündeme geldi!

CAM FİLMİ YASAK MI 2026?

Araç camlarında standart dışı koyu renkli film veya renkli kaplamalar kullanmak yasak. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 63. maddesine göre, camlara renkli film uygulanması veya camların sürücünün görüşünü engelleyecek şekilde koyulaştırılması serbest değil.

Araçlara Ait Teknik Şartlar ve Araçların Karayoluna Uygunluğu Madde 63- (Değişik:RG-09/09/1997-23105) Araçların; yapım, kullanma, karayoluna uygunluk ve trafik güvenliği bakımından Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik ve buna paralel olarak çıkarılacak diğer yönetmelik hükümlerine uygun durumda olması mecburidir. Yurtdışından getirilen ve birinci fıkrada adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal, tadil ve monte edilen araçlara Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca veya bu Bakanlığın yetki vereceği kamu veya özel kuruluşlar tarafından “Karayolu Uygunluk Belgesi” verilir. Askeri araçlarla, raylı sistemle çalışan ve iş makinesi türünden araçların, karayolu uygunluk belgeleri ilgili kuruluşlarca düzenlenir. (Ek:RG-09/09/1997-23105) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği ve Araçların İmal Tadil Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda imalatcı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen “Karayolu Uygunluk Belgesi” bulunmayan araçların tescili yapılmaz. Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.

Standartlara aykırı cam filmi bulunan araç sahiplerine para cezası uygulanabilir ve araçlar gerektiğinde trafikten men edilebilir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) göre de görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek eklentiler de cezaya tabii.

b) (Değişik: 21/5/1997-4262/4 md.) Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 3 600 000 lira para cezası, İle cezalandırılırlar. Bu maddenin (a) bendinde belirtilen eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlar, teknik şartlara uygun duruma getirilinceye kadar trafik zabıtasınca trafikten men edilebilir. (b) bendindeki şartlara uymayan ve uyumsuzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi ihtar olunur. İhtarda verilen süre için teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç trafik zabıtasınca trafikten men edilir.

MULTİMEDYA EKRAN VE SES SİSTEMİ YASAĞI İPTAL OLDU MU?

Araçlara sonradan takılan multimedya ekran ve ses sistemlerine yönelik cezai yaptırımlar geçici olarak durduruldu. İçişleri Bakanlığı 27 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlık sürücünün dikkatini dağıtmayan ve araç orijinalliğine uygun multimedya cihazlarının kullanımının serbest olduğunu vurguladı. Denetimler 1 Nisan’a kadar bilgilendirme ve rehberlik amacıyla devam edecekken 1 Nisan'dan sonra ilgili kanun çerçevesinde düzenlemelere uygun kontroller yapılacak.

