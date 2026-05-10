Sosyal medyada gündem olan anne-kız, beğeni toplamaya devam ederken, 7,5 aylık Gökçe’nin annesi konuştu. Elif Özer "Aynı pozisyonda kalmak istemeyen bir bebek. Onu sürekli gezdirmek ve yeni şeyler keşfetmek zorundayız. Bu durumdan çok mutluyum” dedi.

7,5 aylık kızını sırtında taşırken çektiği videolar ile tanınan Elif Özer, sosyal medyada gündem oldu. Milyonların izlediği videolar beğeni toplarken, herkes bu anne kızı konuşuyor.

Milyonlar bu anne-kızı konuşuyor! Videoları sosyal medyada gündem oldu, 7,5 aylık Gökçe’nin gülümseten halleri

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yaşayan Elif Özer Küçük ile Hüseyin Küçük çiftinin 7,5 aylık kızları Gökçe'nin videoları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İZLEYENLER DE GÜLÜYOR

Eşine kızını göstermek amacıyla çektiği görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaşan anne Elif Özer, kısa sürede sürpriz bir beğeni ile karşılaştı. Anne-kızın samimi anları izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

“HİÇBİR ANI KAÇIRMIYORUZ"

Videolar kısa sürede viral olurken, anne Elif Özer, videolar hakkında konuştu. Kızının sürekli gezmek istediğini belirten anne Özer “Aynı pozisyonda kalmak istemeyen bir bebek. Onu sürekli gezdirmek ve yeni şeyler keşfetmek zorundayız. Bu yüzden de köye geldik. Havanın güzel olduğu günlerde sabah, öğle ve akşam dışarıya çıkarıyorum. Hiçbir anı kaçırmıyoruz" diye konuştu.

“BU DURUMDAN ÇOK MUTLUYUM”

Özer, “Annelik insana doğduğu andan yüklenen bir şey. Onun ihtiyaçlarını anlayıp karşılık vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu durumdan çok mutluyum. Kızımla inşallah daha güzel yerlere geliriz” dedi.

