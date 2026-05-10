Anderson Talisca, kanser hastası bir çocuk için yapmak istediği 70 bin euroluk bağış sırasında hesap bilgilerindeki usulsüzlüğü fark ederek büyük bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı. Yıldız futbolcunun avukatları ve özel ekibinin yürüttüğü inceleme sonrası başlatılan operasyonda, yardım bekleyen aileleri hedef alan ve 12 farklı mağduru bulunan organize suç örgütü çökertildi.

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, ülkesinde kanser hastası bir çocuk için yaptığı bağış sırasında fark ettiği usulsüzlükle geniş kapsamlı bir dolandırıcılık ağının çökertilmesini sağladı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre olay, yıldız oyuncunun kanser tedavisi gören küçük bir kız çocuğu için 70 bin euro tutarında bağış yapma kararıyla başladı. Talisca, yardımı iletmek üzere kendisine verilen hesap numarasının mağdur aileye ait olmadığını fark edince durumu incelemeye aldı.

Anderson Talisca

ÖZEL EKİP VE AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ

Durumdan şüphelenen tecrübeli futbolcu, kendi özel mali ekibine ve hukuk danışmanlarına talimat vererek söz konusu hesabın geçmişinin araştırılmasını istedi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, paranın aktarılmak istendiği hesabın ihtiyaç sahibi aileyle bir bağının bulunmadığı ve arka planda organize bir yapının olduğu tespit edildi.

Elde edilen verilerin ardından Anderson Talisca’nın avukatları aracılığıyla emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunuldu. Brezilya polisinin başlattığı operasyonla, olayın sadece tek bir bağışla sınırlı kalmadığı, organize bir suç örgütünün varlığı gün yüzüne çıkarıldı.

Anderson Talisca

12 FARKLI AİLE MAĞDUR OLDU

Emniyet güçlerinin soruşturması kapsamında, söz konusu şebekenin özellikle televizyon programları üzerinden yardım bekleyen aileleri hedef aldığı saptandı. Talisca'nın dikkati sayesinde çökertilen bu sistemle, kanser hastası çocuğun yanı sıra 12 farklı ailenin daha benzer yöntemlerle mağdur edildiği bilgisine ulaşıldı.

Silahlı bir dolandırıcılık yapılanması olduğu belirtilen örgütün faaliyetlerine yönelik hukuki süreç devam ederken, Talisca'nın bu müdahalesi Brezilya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası