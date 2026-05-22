CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı tepki
CHP’nin kurultay sürecine ilişkin mahkeme kararının ardından partide yaşanan tartışmalar sürüyor. Bolu’da gençlik kolları üyelerinden birinin, il binasındaki panoda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafını, Özgür Özel görseliyle kapatması parti içinde dikkat çeken bir tepki olarak öne çıktı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultay davasında aldığı tedbir kararı sonrası, CHP Bolu İl Başkanlığı'nda bir gençlik kolları üyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerini Özgür Özel'in fotoğrafıyla kapatarak tepki gösterdi.
- Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
- Aynı kararla Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması hükmedildi.
- CHP Bolu İl Başkanlığı'nda bulunan bir gençlik kolları üyesi, parti il binasındaki eski genel başkanlar panosuna yöneldi.
- Gençlik kolları üyesi, panoda yer alan 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını, yanında getirdiği Özgür Özel'in fotoğrafıyla tamamen kapattı.
CHP Bolu İl Başkanlığı'nda CHP Bolu Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen bir genç, parti il binasında bulunan ve eski genel başkanların portrelerinin yer aldığı panoya yöneldi.
Gençlik kolları üyesi, panoda bulunan 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerini, yanında getirdiği Özgür Özel'in fotoğrafını yapıştırarak tamamen kapatarak tepki gösterdi.
