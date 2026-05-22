CHP’nin kurultay sürecine ilişkin mahkeme kararının ardından partide yaşanan tartışmalar sürüyor. Bolu’da gençlik kolları üyelerinden birinin, il binasındaki panoda yer alan Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafını, Özgür Özel görseliyle kapatması parti içinde dikkat çeken bir tepki olarak öne çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.





CHP Gençlik Kolları'ndan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı tepki

CHP Bolu İl Başkanlığı'nda CHP Bolu Gençlik Kolları üyesi olduğu öğrenilen bir genç, parti il binasında bulunan ve eski genel başkanların portrelerinin yer aldığı panoya yöneldi.

Gençlik kolları üyesi, panoda bulunan 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının üzerini, yanında getirdiği Özgür Özel'in fotoğrafını yapıştırarak tamamen kapatarak tepki gösterdi.

