Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bazı şüpheliler serbest bırakıldı, bazıları için yurt dışı yasağı getirildi. Soruşturmada adı geçen ve ünlüleri doktoru olarak bilinen dermatolog Mehmet Rahşan ise tutuklama talebi ile adliyeye sevk edildi.

Ünlü isimlere yönelik 8 Ekim’de başlayan uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme! Ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan'a tutuklama talebi

Bu kişilerden Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı, şarkıcılar Tan Taşçı, Mabel Matiz (Fatih Karaca), Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, rap’çi Blok3 (Hakan Aydın), oyuncular Feyza Civelek, Onur Tuna, Aslıhan Turanlı, millî basketbolcu Kübra İmren Siyahdemir, ‘ünlülerin doktoru’ olarak bilinen dermatolog Mehmet Rahşan, sosyal medya fenomenleri Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat (Cellat36), Aycan Yağcı, Eda (Edda) Dora, Tarık Tunca Bakır, iş kadını Tuğçe Postoğlu, marka danışmanı Yasemin ikbal ile turizm, organizasyon ve yeme-içme sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Hanzade Gürkanlar olduğu belirtildi.

Adlı Tıp Kurumunda kan ve idrar örneği veren şüphelilerden Tan Taşçı, Mabel Matiz, Civelek, Tuna, Canevi, Cellat, Bakır, Gürkanlar ve İkbal serbest bırakıldı.

MEHMET RAHŞAN'A TUTUKLAMA TALEBİ

Bahçekapılı, Berkay, Hakan Aydın, Canevi, Turanlı, Siyahdemir, Tekin, Yağcı, Postoğlu ve Dora ‘yurt dışı çıkış yasağı’, Dr. Rahşan ise tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Gözaltı kararı olan oyuncu Seranay Sarıkaya’nın yurt dışında, gazeteci ve sunucu Mirgün Sırrı Cabas’ın babasının cenazesi sebebiyle İzmir’de olduğu öğrenildi.

Türkân Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ile şarkıcı Niran Ünsal, Eren Kesimer ve oyuncu Semiha Bezek’i yakalama çalışmaları sürüyor.

