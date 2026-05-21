Ünlülerin doktoru olarak bilinen Mehmet Rahşan, gündemdeki haberler nedeniyle merak edilen isimlerden biri oldu. Dermatoloji alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan Mehmet Rahşan, yurt dışında da eğitimler aldı. İşte Uzm. Dr. Mehmet Rahşan'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

Dr. Mehmet Rahşan 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi dermatoloji anabilim dalIndan mezun olmuştur. Levent'te Kendi kliniğinde çalışan alan Dr. Mehmet Rahşan 2006 yılında İtalya’nın Milano kentinde cilt gençleştirme, vasküler lezyonlar lazer eğitimi ve sedef hastalığı tedavisinde mikro-fototerapi yöntemleri üzerine eğitim sertifikaları aldı.

İtalya'da lazer eğitimlerini tamamlayan Dr. Mehmet Rahşan botox, dolgu, mesotherapy ve ileri antiaging yöntemlerinin eğitimlerini Fransa'da sürdürdü. Dr Mehmet Rahşan 2009 yılında eğitimlerini Erbium YAG, ND YAG lazer ve lazerle rejuvenation ve lazerle varis ve kılcal damar tedavisi konusunda Sloveniada devam etti.

Türk Dermatoloji Derneği ve deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği üyesi olduğu Dr. Mehmet Rahşan İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Dr. Mehmet Rahşan, kendi muayenehanesinde hizmet vermektedir.

