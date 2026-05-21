Yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi değiştirildi. Kütahyalı, Adana'dan İstanbul'a nakledildi.

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Adana'daki Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Kütahyalı'nın yerinin değiştirildiği ve İstanbul Maltepe Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.

MASAK TAKİBİNE TAKILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına da değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" demişti.

