Dacia'nın Türkiye'deki ürün gamı genişlemeye devam ediyor. Son olarak yeni Logan, sedan versiyonuyla 13 yıl sonra Türkiye'de satışa sunuluyor. Yeni Logan'ın fiyatı da merak konusu oldu. Logan, 1 Haziran itibarıyla 1.580.000 TL’lik lansmana özel başlangıç fiyatıyla yollarda olacak.

Dacia, Sandero, Sandero Stepway ve Jogger’ın ardından Türkiye’deki ürün ailesine bir model daha ekledi. Yeni Logan, sedan versiyonuyla Türkiye’de Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor.

2013 yılından sonra yeniden Türkiye’de yollara çıkacak olan Yeni Logan, iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle geliyor.

Çift yakıt teknolojisine sahip motor: 1.2 litrelik ve 3 silindirli turbo beslemeli bu motor seçeneği; 197 Nm tork ve 120 hp’lik Eco-G 120 (EDC-çift kavramalı) otomatik vitesle sunuluyor.

TCe 100 manuel vitesli benzinli motor: 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen bu motor seçeneği ise; 1.0 litrelik 3 silindirli turbo şarjlı benzinli motor, 200 Nm tork ve 100 hp güç sunarak günlük sürüş performansını iyileştiriyor.

Yeni Logan, tasarım açısından da önemli yeniliklerle geliyor. Piksel tasarımlı ön ızgara ve ters T şeklindeki marka far imzası Yeni Logan’ın yeni marka kimliğini öne çıkarıyor.

13 yıl sonra Türkiye yollarında! Dacia Logan'ın fiyatı belli oldu





Expression ve Journey versiyonlarında yeni 16 inç jantlar ve köpekbalığı antenle gelen model, 1,85 metrelik genişliği, 22 santimetrelik arka diz mesafesi ve 628 litrelik bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar katlandığında bu bagaj hacmi 1.666 litreye kadar ulaşıyor.

İç mekanda ise 10 inçlik multimedya sistemi, Expression ve Journey versiyonlarında standart olarak sunuluyor. Journey donanım seviyesinde kablosuz şarj sistemi opsiyonel olarak seçilebilirken, 7 inçlik dijital gösterge ekranı standart olarak geliyor.

13 yıl sonra Türkiye yollarında! Dacia Logan'ın fiyatı belli oldu

GÜVENLİK DONANIMI

Yeni Logan, otomatik acil durum freni, araç, yaya, bisikletli ve motosiklet algılama özelliği ve sürücü dikkat uyarısı gibi sürüş destek sistemlerine sahip. Ayrıca, otomatik farlar, çok açılı kamera ve elektrikli katlanan yan aynalar Journey donanım seviyesinde opsiyonel olarak sahip olunabiliyor.



Expression ve Journey versiyonlarında otomatik klima standart olarak yer alırken, Journey versiyonunda buna ek olarak; eller serbest Dacia Card sistemi ve Kör nokta uyarı sistemi bulunuyor.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

Dacia’nın 13 yıl sonra yeniden satışa sunduğu yeni Logan, 1 Haziran itibarıyla 1.580.000 TL’lik lansmana özel başlangıç fiyatıyla yollarda olacak.

DACİA FİYAT LİSTESİ

İşte Dacia’nın Türkiye’de satışta olan Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway ve Yeni Jogger’ın güncel fiyat listesi…

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 model – 2026 model)

Dacia Sandero Essential TCe 100 - 1.238.000 TL - 1.295.000 TL

Dacia Sandero Expression TCe 100 - 1.338.000 TL - 1.426.000 TL

13 yıl sonra Türkiye yollarında! Dacia Logan'ın fiyatı belli oldu

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla şubat ayında Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

Yeni Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 auto - 1.681.000 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway Extreme Eco-G 120 auto - 1.746.000 TL

YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ

Dacia Jogger Extreme TCe 110 - 7 koltuklu - 1.595.000 TL

Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu - 1.645.000 TL

Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 - 7 koltuklu - 1.675.000 TL

Dacia Jogger Extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu - 1.795.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası