Balkan etkili soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde çok bulutlu hava beklenirken, 39 ilde ise kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. İstanbul’da aralıklı sağanak yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin uyardığı 39 il…

Ülke genelinde son iki gündür çok bulutlu havanın etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı.

SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK

Buna göre ülke genelinde hava bugün de çok bulutlu olacak. Akdeniz ile İç Anadolu'da sıcaklık 3 ile 5 derece artacak, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise 2 ile 4 derece azalacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji’den yapılan son açıklamada şöyle denildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ile 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL YARIN DA YAĞIŞLI

Öte yandan İstanbul’da ise havanın bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

39 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;

Şehirler Çanakkale İstanbul Kırklareli Sakarya Afyonkarahisar Denizli İzmir Muğla Adana Antalya Burdur Hatay Osmaniye Kahramanmaraş Ankara Eskişehir Konya Nevşehir Kayseri Niğde Bolu Düzce Kastamonu Zonguldak Amasya Artvin Samsun Trabzon Tokat Erzurum Kars Ardahan Hakkari Malatya Van Diyarbakır Mardin Siirt Şanlıurfa

