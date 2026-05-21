Harita kırmızıya boyandı! Meteoroloji’den 39 ile sağanak uyarısı
Balkan etkili soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Ülke genelinde çok bulutlu hava beklenirken, 39 ilde ise kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi. İstanbul’da aralıklı sağanak yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji’nin uyardığı 39 il…
- Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Yağışların Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- Hava sıcaklığının Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ile 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ile 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.
- İstanbul'da hava bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek, yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- 39 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Ülke genelinde son iki gündür çok bulutlu havanın etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı.
SICAKLIK 4 DERECE AZALACAK
Buna göre ülke genelinde hava bugün de çok bulutlu olacak. Akdeniz ile İç Anadolu'da sıcaklık 3 ile 5 derece artacak, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da ise 2 ile 4 derece azalacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji’den yapılan son açıklamada şöyle denildi:
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara (Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ile 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İSTANBUL YARIN DA YAĞIŞLI
Öte yandan İstanbul’da ise havanın bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
39 İLDE SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji’nin son raporuna göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;
|Şehirler
|Çanakkale
|İstanbul
|Kırklareli
|Sakarya
|Afyonkarahisar
|Denizli
|İzmir
|Muğla
|Adana
|Antalya
|Burdur
|Hatay
|Osmaniye
|Kahramanmaraş
|Ankara
|Eskişehir
|Konya
|Nevşehir
|Kayseri
|Niğde
|Bolu
|Düzce
|Kastamonu
|Zonguldak
|Amasya
|Artvin
|Samsun
|Trabzon
|Tokat
|Erzurum
|Kars
|Ardahan
|Hakkari
|Malatya
|Van
|Diyarbakır
|Mardin
|Siirt
|Şanlıurfa