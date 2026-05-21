Ahu Tuğba’nın 1 Eylül 2024’te hayatını kaybetmesi sanat camiasında büyük üzüntüye neden olmuştu. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren Anjelik Calvin ise yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla yaşadığı acıyı gözler önüne sermeye devam ediyor. İstanbul’da katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Calvin, annesi hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Calvin’in sözleri, Ahu Tuğba’nın sevenlerini bir kez daha derinden etkiledi.

Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, Amerika’da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı vefat etmiş, usta oyuncu daha sonra İstanbul’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Ahu Tuğba’nın kızından servet açıklaması: “5 kişiye yetecek miras kaldı”

“PSİKOLOJİK TRAVMA ATLATTIM”

Evde karşılaştığı manzaranın kendisi için oldukça ağır olduğunu anlatan Calvin, annesinin hayatını kaybettiği odadaki eşyaların uzun süre gözünün önünden gitmediğini söyledi.

Ahu Tuğba’nın kızından servet açıklaması: “5 kişiye yetecek miras kaldı”

Özellikle annesine ait bazı kişisel eşyaları sakladığını belirten Calvin, bu süreçte duygusal olarak büyük bir yıkım yaşadığını ifade etti. Yaşadığı apartmanda ortaya çıkan fare sorununun da psikolojisini olumsuz etkilediğini söyleyen Calvin, bir dönem evde yaşanan olayların kendisini korkuttuğunu ve çaresiz hissettirdiğini anlattı:

"Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs. hepsini saklamışım. Her şey gitmiş. Travma atlattım.”

Ahu Tuğba’nın kızından servet açıklaması: “5 kişiye yetecek miras kaldı”





Basın mensuplarının, “Annenizin adeta kopyasısınız” sözleri üzerine konuşan Anjelik Calvin, “Ben annemin sümüğü bile olamam” dedi.

“5 KİŞİYE YETECEK MİRAS KALDI”

Annesinden kalan hatıraların büyük kısmını koruyamadığını dile getiren Calvin, evdeki bazı eşyaların kaybolduğunu belirterek bu durumun kendisini ayrıca üzdüğünü söyledi:

“Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin.”

Haberle İlgili Daha Fazlası