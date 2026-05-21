Sakarya’da bulunan bir otelde silahlı çatışma yaşandı. Meydana gelen olayda otel sahibi Cavit Yılmaz ve Ufuk Sezer hayatını kaybederken, M.S. isimli şahıs ağır yaralandı.

Gece saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan M.S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

