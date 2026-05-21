İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da otelde silahlı çatışma! 2 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da bulunan bir otelde silahlı çatışma yaşandı. Meydana gelen olayda otel sahibi Cavit Yılmaz ve Ufuk Sezer hayatını kaybederken, M.S. isimli şahıs ağır yaralandı.
Sakarya'da otelde silahlı çatışma! 2 ölü, 1 yaralı
3. Sayfa 1 dk önce
Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi'nde bir otelde çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşerek iki kişinin ölümü ve bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlandı.
- Olay gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
- Tartışma, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52), L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ve E.Ş. (34) arasında çıktı.
- Çatışmada Cavit Yılmaz ve Ufuk Sezer hayatını kaybetti.
- M.S.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.
- L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alındı.
Gece saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüşürken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan M.S.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
