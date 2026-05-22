İhlas Kolejinin eğitim yolculuğundaki 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “30. Yıl Mezunlar Buluşması”, yüzlerce mezunu bir araya getirdi.

Eğitimde köklü bir geçmişi geride bırakan İhlas Koleji, düzenlediği büyük organizasyonla farklı dönemlerden mezunlarını Bahçelievler Kampüsü’nde ağırladı. Yıllar sonra eski sıralarına dönen mezunlar, aidiyet bağlarını tazelerken kurumun ulaştığı büyük ekosistemi de yakından görme fırsatı buldu.

İhlas Koleji'nde 30. yıl sevinci... Hakkı Okur: Geçmişte diktiğimiz fidanlar bugün dev çınarlara dönüştü

Törende konuşan ve kurum bünyesinde uzun yıllardır öğretmenlikten idareciliğe kadar farklı kademelerde görev yapan İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, bir eğitimci olarak hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşadığını ifade etti. Mezunların büyük bir kısmını öğrencilik yıllarından itibaren şahsen tanıyan Okur, “Bugün karşımda duran, her biri iş dünyasında, sporda, bilimde ve sanatta ülkesine değer katan bu seçkin topluluğun çocukluk yıllarını, okul sıralarındaki ilk heyecanlarını çok iyi hatırlıyorum. Sizlerin büyüme yolculuğuna şahitlik etmiş, karakterlerinizin şekillenmesinde rehberlik yapmış bir eğitimci olarak, bugün ulaştığınız başarıları görmek benim için dünyadaki en büyük gurur ve ödüllerden biridir. İhlas Koleji, 30 yıldır sadece diploma veren bir okul olmamıştır; burası nesiller boyu süren köklü bir vefa hareketidir. Bizler geçmişte diktiğimiz fidanların bugün dev çınarlara dönüştüğünü gururla izliyoruz” ifadelerini kullandı.

İhlas Koleji'nde 30. yıl sevinci... Hakkı Okur: Geçmişte diktiğimiz fidanlar bugün dev çınarlara dönüştü

İhlas Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Cüneyt Ali Mert ise İhlas Koleji mezunlarının Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında önemli görevlerde olduğunu kaydetti.

İhlas Koleji'nde 30. yıl sevinci... Hakkı Okur: Geçmişte diktiğimiz fidanlar bugün dev çınarlara dönüştü

Etkinlik, Mehteran Takımı’nın marşları eşliğinde başladı. Katılımcılar, okul bahçesinde sergilenen bu tarihî performansla gurur dolu anlar yaşadı. Törenin ardından eski günleri yâd eden mezunlar, sınıfları gezerek öğretmenleriyle sohbet edip yılların özlemini dindirdi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve önümüzdeki yıllarda bu birliği daha da güçlendirme sözüyle sona erdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası