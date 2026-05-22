Türk Hava Yolları, Turkish Ventures markasıyla teknoloji girişimlerine yatırım dönemini başlattı. Yapay zekâdan lojistiğe uzanan birçok alanda destek verecek fonun ilk yatırımları iki yerli girişime yapıldı.

Türk Hava Yolları, girişimcilik ve inovasyon alanındaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Terminal Girişim Hızlandırma Programı ile girişimcilere destek olan ve Invest on Board ile uçak içi ekranlardan girişimlere görünürlük sağlayan şirket, kurumsal girişim sermayesi markası Turkish Ventures’ı hayata geçirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ THY mart ayında 7,2 milyon yolcu taşıdı

Şirket, Albaraka Portföy Yönetimi iş birliğiyle kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Türkiye merkezli teknoloji girişimlerine finansal ve stratejik destek sağlayacak. Fon; seyahat teknolojileri, lojistik, fintech, mobilite, robotik ve otomasyon gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlere odaklanacak.

İlk yatırımlar ise yapay zekâ destekli satın alma ve tedarik yönetimi platformu Vendorside ile bulut tabanlı lojistik yönetim platformu Nuvolog’a yapıldı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, “Türkiye’de doğan teknolojilerin sınırların ötesine taşınmasına öncülük ederken, bu girişimlerin geliştireceği çözümlerden kendi operasyonlarımızda da yararlanmayı hedefliyoruz. Girişimlerle kuracağımız stratejik iş birlikleri sayesinde hem Türk Hava Yollarının hem de Türkiye’nin teknoloji üretim gücüne güç katacağız” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası