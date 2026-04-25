Formula 1 dünyasının dikkat çeken isimlerinden Yuki Tsunoda, İstanbul’da gerçekleştirdiği şehir turu sırasında beklenmedik bir mola vererek renkli görüntülere imza attı.

Yoğun ilgi eşliğinde sokaklarda ilerleyen genç pilot, bir anda yön değiştirerek bir simitçide durdu. Simit almaya yönelen Tsunoda’nın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası