026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler B Grubu'nda oynanacak Kanada-Bosna Hersek mücadelesine çevrildi. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden Kanada, grup aşamasındaki ilk sınavında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Toronto'da oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler muhtemel ilk 11'leri ve ''Edin Dzeko oynayacak mı?'' merak ediyor. İşte Kanada-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11'ler...

2014 yılından sonra ikinci kez Dünya Kupası heyecanı yaşayan Bosna Hersek, Avrupa elemeleri ve play-off sürecindeki başarılı performansıyla dikkat çekmişti. Özellikle play-off aşamasında gösterdiği mücadeleyle finallere yükselen Balkan temsilcisi, turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olacak. Peki, Edin Dzeko oynayacak mı? Kanada-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11'ler...

Kanada-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11ler! Edin Dzeko oynayacak mı?

EDIN DZEKO OYNAYACAK MI?

Bosna Hersek'in Dünya Kupası kadrosundaki Edin Dzeko'nun Kanada karşısında sahada olması bekleniyor.

Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez'in, tecrübeli oyuncuya ilk 11'de görev vermesi öngörülüyor.

Kanada-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11ler! Edin Dzeko oynayacak mı?

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Buchanan, Saliba, Eustaquio Millar, David, Larin

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic, Demirovic, Dzeko

Kanada-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11ler! Edin Dzeko oynayacak mı?

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu karşılaşması Kanada-Bosna Hersek maçı 12 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Toronto'daki karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Arjantin Futbol Federasyonu'ndan hakem Facundo Tello Figueroa yönetecek.

Kanada-Bosna Hersek maç kadrosu muhtemel 11ler! Edin Dzeko oynayacak mı?

KANADA-BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kanada-Bosna Hersek maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de canlı yayınlanacak.

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