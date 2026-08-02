Türkiye Gazetesi
Victor Osimhen kaptanlık pazubendini takmadı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Rennes ile oynanan hazırlık maçında Abdülkerim Bardakcı'nın verdiği kaptanlık pazubendini takmadı.
Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes ile karşılaştı.
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PAZUBENDİ TAKMADI
Rams Park'ta oynanan müsabakada sahaya kaptan olarak çıkan Abdülkerim Bardakcı, 74. dakikada yerini Kazımcan Karataş'a bıraktı. Victor Osimhen, Abdülkerim'in çıkmasının ardından kendisine getirilen kaptanlık pazubendini takmadı.
YUNUS AKGÜN'E VERDİ
Kaptanlık pazubendini Yunus Akgün'e götüren Nijeryalı oyuncu, Akgün'ün ısrarına rağmen pazubendini takım arkadaşına verdi.
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