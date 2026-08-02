Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçundan resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil hakkında soruşturma!

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2026'da TİP tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Kadıgil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK HAKKINDA SORUŞTURMA!

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Özkök hakkında da katıldığı bir programdaki beyanları nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlattı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil ve Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

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