CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, mahkeme kararıyla CHP'nin yeniden başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. "Her geldiğimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim" diyen Akın, CHP Genel Merkezi'ne de gideceğini söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etti.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNDÜ

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, mevcut genel başkan Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

AKIN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Gelişmeler takip edilirken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na sürpriz misafir! CHP'li büyükşehir belediye başkanını kabul etti

Akın, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın sorulması üzerine Akın, "CHP, Türkiye'yi kuran parti. Onun için herkesin gönlü rahat olsun. Sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Yine hep beraber birlik, beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Dün bir program gereği buradaydım. Hatta randevularımız vardı. Her geldiğimde ben Kemal Bey'i ziyaret ederim. Bu sefer de ettim. Hayırlısı olsun." dedi.

GENEL MERKEZE GEÇTİ

Akın, "Genel Merkez'e geçecek misiniz?" sorusuna, "Evet, şimdi oraya geçiyorum." cevabını verdi.

"Moral, motivasyon nasıl?" sorusunu Akın, "İyi, gayet iyi. Bir sorun yok burada şu anda. Bunlar olağan şeyler. Birlik beraberlik hayat anlayışımız. O birlik beraberlik her şeyin ilacı olacak." diye yanıtladı.

"KENETLENME FIRSATI" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu ise dün yaptığı ilk açıklamasında; "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır" dedi.

