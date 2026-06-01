İlk nesli 2000 yılında Tofaş tesislerinde banttan indirilen Doblo, 23 yıl kesintisiz Bursa’da üretildi. 2023 yılında FIAT ve PSA gruplarının birleşmesiyle üretimi Avrupa’ya kaydırılan model, 3 yıllık aradan sonra tekrar “Made in Türkiye” olarak yollara çıkacak...

ALİ ÇELİK- Ülkemizde kendi sınıfına adını veren ve hafif ticari araç sınıfında en çok satan modeller arasında yer alan FIAT Doblo, üç yıllık aradan sonra tekrar Bursa’da, Tofas çatısı altında üretilecek.

İlk kez 2000 yılında yerli olarak Türkiye yollarına çıkmaya başlayan FIAT Doblo, yılın ilk 4 ayı sonunda sınıfında liderliğini sürdürüyor.

2025 yılının aynı dönemine oranla 2026’da Doblo satışlarının iki kat arttığına dikkat çeken FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç “Yılbaşından bu yana tercihini Doblo’dan yana kullananların sayısı 10 bin 507 adet oldu. Minivan segmentinde ilk 4 ayda yüzde 23,7’lik segment payı ile lideriz. Sınıfının lideri Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo âdeta vites büyütmemizi sağlayacak” dedi.

Bursa’da yerli olarak üretilen ticari modellerle birlikte yukarı yönlü güçlü bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Altan Aytaç, şöyle devam etti:

"Özellikle ticari modellerde tüketicinin yerli modellere bakışı çok farklı. Scudo ve Ulysse gibi modellerimizin de kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte, yılın ilk dört ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 9 büyürken biz satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırdık. Doblo’nun yeniden yerli üretime geçmesiyle birlikte bu ivmenin daha da güçleneceğine inanıyoruz"

ÇEYREK ASIRLIK EFSANE

İlk nesil Doblo’nun 2000 yılında Tofaş’ta üretilmeye başladığını hatırlatan Aytaç “Ardından 2005 yılında bir makyaj operasyonuyla Tofaş’taki üretim devam etti. 2010 yılında tamamen yenilenerek üçüncü nesil olarak Tofaş’ta üretilen Doblo, 2015 yılında da makyajlanarak dördüncü nesliyle yollara çıktı. 2023 yılında Tofas’taki üretimi sona erdi ve Fiat Chrysler ve PSA Grubu’nun birleşmesiyle oluşan Stellantis bünyesinde, K9 platformunda beşinci nesil olarak ithal edilmeye başladı. 2024 ortası makyajı sonrası şimdi 2026’nın üçüncü çeyreğinde, 6’ncı nesil Doblo’lar yeniden Türkiye’de üretilmeye başlanacak. Bir anlamda Doblo, 3 yıllık bir aradan sonra yuvasına geri dönmüş olacak. Aradan geçen 26 yılda 600 binden fazla Doblo’yu ülkemizde kullanıcılarımızla buluşturduk” ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİMİN GÜCÜ

Bursa’dan yollara çıkarak 2006 ve 2011 yıllarında International Van of the Year ödülünü alan FIAT Doblo, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste üç kez İngiltere’nin en önemli ödüllerinden What Van?’da yılın hafif ticari aracı ünvanını kazandı. Ülkemizde ise 2012, 2014, 2021 yıllarında yılın en çok satan hafif ticari araç ödülüne imza attı.





