Ülkenin “Süper El Nino” etkisine gireceğini ifade eden uzmanlar, bu yaz sıcaklık rekoru kırılabileceği, kuraklık ve ani hava olaylarında artış olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığı bir kademe daha artacak. Şiddetli yağışlarla geçen mayıs ayının ardından haziranın ilk günleri yaz sıcağıyla başlayacak.

İstanbul’da hava sıcaklığı 26 dereceye kadar yükselecek. Başkent Ankara’daki sıcaklık ise 23 dereceyi görecek. Ege’de ise 30 derece sınırı aşılacak. İzmir 31, Aydın 32 derece olacak. Akdeniz’de Antalya 27, Adana 30 dereceye ulaşacak.

Güneydoğu Anadolu da ısındı. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır çevreleri de 29-30 derece bandına ulaştı.

YENİ HAFTA GÜNEŞLE BAŞLAYACAK

Kurban Bayramı tatili sonrası yeni hafta ve haziran ayı Karadeniz Bölgesi hariç güneşli havayla başlayacak. Yaz değerlerine ulaşan hava sıcaklığı salı günü de etkisini sürdürecek ancak bu kez yurdun büyük bölümünde sağanak beklentisi var. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hariç yurdun tamamında sağanak yağışlar etkili olurken hava sıcaklıklarında bir değişim beklenmiyor.

ORMAN YANGINLARI ARTABİLİR

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, yaz aylarında etkili olması beklenen “Süper El Nino”nun Türkiye’de sıcaklık rekorlarını, kuraklığı, orman yangınlarını ve ani sel olaylarını artırabileceğini söyledi. “Süper El Nino” etkisinin 2027’ye kadar sürebileceğini ifade eden Tağıl, 2026 yazı ve 2027 boyunca yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasının muhtemel olduğunu, Doğu Akdeniz’de “medicane” tipi tropikal benzeri fırtınalar görülebileceğini dile getirdi.

