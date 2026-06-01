Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların payı 2021’de yüzde 1,5 seviyesindeyken 2025’te yüzde 8,2’ye yükseldi. Uzmanlara göre bu artış sektörde önemli bir dönüşüme işaret ederken, Çinli üreticilerin artık sadece fiyat avantajıyla değil teknoloji ve kaliteyle de rekabet etmesi gerekiyor.

LenaCars ve Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, değişen mevzuatlarla birlikte Çinli markaların artık “ucuz otomobil” algısıyla değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Çinliler 'uygun fiyat' şansını kaybetti: Ek maliyetler fiyatı dört kata çıkarıyor

Standart gümrük vergilerinin yerini katmanlı bir maliyet tablosuna bıraktığını belirten Nazik; nakliye, sigorta, ek mali yükümlülükler, ÖTV ve KDV eklendiğinde fabrika çıkış fiyatı ile Türkiye perakende satış fiyatı arasında 3,5 ila 4 katlık bir çarpan oluştuğunu söyledi.

Simülasyonlara göre Çin’den 15-20 bin dolar bandında çıkan kompakt bir SUV’un Türkiye’deki fiyatının 2,5-3 milyon TL’ye ulaştığına dikkat çeken Nazik “Bu durum rekabet şansını zorluyor. Ayrıca Togg çok güçlü bir referans noktası oluşturdu. Çinli üreticiler Türkiye’de büyümek istiyorsa sadece fiyatla değil; teknoloji, donanım, kalite, yazılım, servis erişimi ve ikinci el değeriyle de rekabet etmek zorundalar” dedi.

