Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli Gümrükçüler ve Lojistikçiler Platformu (FEGÜM) tarafından düzenlenen etkinlikte camiaya birlik mesajı vererek şampiyonluk yarışındaki iddialarının sürdüğünü vurguladı.

Kemerburgaz'da bulunan Orion Film Platosu'nda gerçekleştirilen organizasyona başkan Sadettin Saran’ın yanı sıra; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Eren Ergen katıldı.

Eski başkan Ali Koç ise önceden belirlenen programı nedeniyle katılamadığı etkinliğe yazılı bir mesaj gönderdi.

Sadettin Saran

"ÜZÜLDÜK AMA YARIŞTAN KOPMADIK"

Etkinlikte katılımcılara hitap eden Sadettin Saran, takımın son durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz cuma günü alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirten Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü çok üzüldük, dün yorucuydu, bugün burası çok iyi geldi. FEGÜM, seçimden sonra iyi günde de kötü günde de yanımızda oldu. Fenerbahçe'nin böyle gruplara ihtiyacı var. Fenerbahçe için çok faydalısınız. Üzüldük, yaralandık ama şampiyonluğa hala inanıyorum. Türkiye Kupası da var. Dün oyuncularla konuştuk, o hırsı gördüm onlarda."

