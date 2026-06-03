AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetimleri görevden alındı. Başkanlardan art arda açıklamalar geldi. AK Parti’den yapılan açıklamada ise yeni il başkanlarının yönetimleriyle kısa sürede görevlerine başlayacağı belirtildi.

AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişikliğe gidileceği iddiasının ardından beklenen oldu. Adana, Diyarbakır, Giresun, Siirt il başkanları ve yönetimleri görevden alındı.

SİİRT İL BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan yaptığı ilk açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "İl Başkanlığı görevini sürdürdüğüm 2,5 yıl boyunca yönetimimizle birlikte Üç Dilli Kardeş Şehrimiz Siirt’imize, partimize, teşkilatımıza en güzel şekilde hizmet etmeye, AK Partimizi, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bu süre zarfında 10.500’ün üzerinde yeni üye kaydı gerçekleştirdik, üye ziyaretlerimizi ve saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük.

Görevlerin geçici olduğu bilinciyle sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ettiğimiz gibi insan odaklı bir şekilde, Rıza-i İlahi hedefiyle yol yürüdük. Elimizden geldiğince insan biriktirmeye, gönüllerde yer edinmeye gayret ettik. Bugün geldiğimiz noktada geriye dönüp bakınca vicdani huzura sahip olmam benim için en büyük kazanımlardan biridir. Bu vesileyle, büyük bir gururla yürütmüş olduğum AK Parti Siirt İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz kıymetli hemşehrilerimle ve dava arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Görev sürem boyunca bana destek olan, benimle aynı inancı paylaşan ve yol yürüyen Belediye Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, ilçe ve belde başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerine, hasılı tüm teşkilat mensuplarımıza, ayrıca duaları ve destekleriyle bizleri yalnız bırakmayan aziz Siirt halkına gönülden teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş’e, Teşkilat Başkan Yardımcımız Sn. Hakan Aksu ve tüm teşkilatımıza bugüne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum."

ADANALI BAŞKANDAN İLK MESAJ

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ise açıklamasında "Kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hemşehrilerim; Yaklaşık 15 yıldır çeşitli kademelerinde görev yapma şerefine eriştiğim siyasi hareketimizin her aşamasında, milletimizin ve davamızın menfaatlerinin peşinde olmaya gayret ettim. Bu süreçte iki dönem milletvekilliği, bir dönem MKYK üyeliği ve son olarak İl Başkanlığı görevlerini bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: "Siyaset benim için hiçbir zaman makamların, unvanların veya koltukların adı olmadı. Siyaset, milletin derdiyle dertlenmek, şehrin geleceği için mücadele etmekti bizler için. Görev yaptığım süre boyunca kapısını çalmadığım köy, elini sıkmadığım vatandaş, omuz omuza mücadele etmediğim teşkilat mensubu bırakmamaya çalıştım. İnsanların gönlünde yer edinmenin, resmi sıfatlardan çok daha kıymetli olduğuna inandım. Bugün gelinen noktada partime ve liderime olan bağlılığımı aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle onurla yürüttüğüm Adana İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Tamer Dağlı

"MAKAMLAR GEÇİCİDİR"

Tarih boyunca makamlar geçici, nüfuz alanları değişkendir, fakat milletin vicdanında verilen hüküm kalıcıdır. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza ve her zaman yanımda olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu şehre olan sevdamız, milletimize olan hizmet aşkımız ve davamıza olan inancımız sona ermeyecektir. Bu görevden sadece bir makam sahibi olarak değil; gönüllerde güzel bir iz bırakmış bir kardeşiniz olarak ayrılmayı tercih ediyorum. Allah çıktığımız bu hizmet yolunda hepimizin yardımcısı olsun."

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti’den yapılan açıklamada, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi. Bu çerçevede Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt’te yeni il başkanlarının yönetimleriyle beraber kısa sürede görevlerine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır."

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