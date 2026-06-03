Özgür Özel'in elektrik çarpması sonucu vefat eden Ferdi Zeyrek için "Çarpıldı" dediğini iddia ettiği Gülşah Alyans konuştu. İddiaları reddeden Alyans, Özel'e dava açacağını belirterek "Buna insani değerlerim de aldığım aile terbiyem de müsaade etmez. Bu iftira hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazına rağmen dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de parti grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özel çeşitli isimleri ve kurumları hedef gösterdiği konuşmasında, "Canımız Ferdi'nin elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, partide çikolata dağıttı" ifadelerini kullandı.

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'ÇARPILDI' KARİKATÜRÜNÜ ÇİZDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Özel'in işaret ettiği ismin Gülşah Alyans olduğu öğrenilirken iddiaların odağındaki kadın gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Özel, CHP Genel Merkezi’ni boşalttığı gün “çikolata dağıtan CHP’li” olarak tarif ettiği CHP İzmir Üyesi Gülşah Alyans’ın, rahmetli Ferdi Zeyrek’le alay eden bir karikatür yayınladığını iddia etti.

Özgür Özel

"BAŞTAN SONA İFTİRA"

Bunun üzerine Gülşah kardeşimi aradım. Uğradığı bu iftira yüzünden, üzüntüden sesimin kısıldığını belirten Gülşah şunları söyledi:

“Özgür Özel’in iddiası baştan sona iftira. Hangi bir yanlışını düzelteyim. Üzüntüden sesim kısıldı. Allah rahmet eylesin; Ferdi başkanımıza böyle bir terbiyesizlik yapar mıyım hiç? Özgür Özel’i kim yanıltıyor; anlamış değilim.

Ferdi başkanımız 2025 yılının Haziran ayında hakkın rahmetine kavuştu. Ben ise rahmetlinin vefatından aylar sonra; 2025 yılının Kasım ayında X platformuna girdim. Arada nerede ise 7 ay var. Ben hangi karikatürü nerede yayımlamışım? Buna insani değerlerim de aldığım aile terbiyem de müsaade etmez. Bu iftira hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağım. Üzerime bu lekenin yapışmasına izin vermeyeceğim.”

ZEYREK'İN EŞİNİ DE ARAYIP ANLATMIŞ

Gülşah, Özgür Özel’in “iftirası” sonrası rahmetli Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’i de aradığını ve bir “abla - kardeş” gibi konuştuklarını belirterek, “Nurcan Hanıma da gerçekleri anlattım. Konuşmamızın ayrıntısını ondan izin almadan anlatmam doğru olmaz. Ancak onun da gerçeği öğrendiğini söyleyebilirim"

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