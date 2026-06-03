Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından kentteki bilboardlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin asıldığı iddiası yalanlandı. Valilik açıklamasında, "Görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından giderleri karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf Valiliğimizde değildir" denildi.

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına kaldığı yerden devam ederken siyaset kulisleri de hareketli günler yaşıyor.

'VALİLİK ASTIRDI' İDDİASI

CHP içindeki krizin nereye varacağı tartışılırken Tunceli'de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı billboard afişlerinin, Tunceli Belediye Başkan Vekili ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl tarafından astırıldığı yönünde söylemler yer aldı.

İŞ İNSANI YAPTIRMIŞ

Valilik açıklamasında ise bu iddia yalanlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gerçeği yansıtmayan iddia ve paylaşımlara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır.

Kenti karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu afişleri! Valilik işin aslını açıkladı

Ayrıca, billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup, bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle Valiliğimizin veya Belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır.

Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliği'nin ya da Tunceli Belediyesi'nin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kenti karıştıran Kemal Kılıçdaroğlu afişleri! Valilik işin aslını açıkladı

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