CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı ve yönetimi görevden alındı. Açıklamayı yapan Gürsel Tekin, görevden alınan başkanların başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içinde yer aldığını öne sürerek, ilçe başkanlarının tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

CHP'de Özgür Özel'in bugün yaptığı yeni parti açıklamasının ardından İstanbul teşkilatında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 7 ilçe başkanı ve yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı.

Görevden alma kararlarının gerekçesine ilişkin açıklama yapan Tekin, özellikle İstanbul örgütünde ilçe başkanlığı görevini sürdüren bazı isimlerin başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer aldığını ve buna aracılık ettiğini öne sürdü.

Tekin, "Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir" ifadelerini kullanarak, parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin CHP tarafından kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle duyurdu: CHP İstanbul'da 7 ilçe yönetimi görevden alındı!

Gürsel Tekin'in açıklaması şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

"PARTİ TÜZÜĞÜNE VE AHLAKINA UYMAK ZORUNDASINIZ"

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez.

Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle duyurdu: CHP İstanbul'da 7 ilçe yönetimi görevden alındı!

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Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.

Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle duyurdu: CHP İstanbul'da 7 ilçe yönetimi görevden alındı!

Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur.

İHRAÇ EDİLEN İSİMLER

CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi

CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi



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