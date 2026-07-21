İslam Memiş, savaşın seyrine göre altın fiyatlarında oluşabilecek tabloyu değerlendirdi. Memiş, Brent petrolün 100 dolara tırmanması halinde ons altında sert geri çekilme yaşanabileceğini belirtirken, ateşkes veya anlaşma ihtimalinde ise altının yeniden 4 bin 200-4 bin 400 dolar bandına yönelebileceğini söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD ile İran arasındaki savaşın piyasalara etkisini değerlendirdi. Bölgedeki çatışmaların devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yükseliş riskinin bulunduğunu belirten Memiş, Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara çıkabileceği uyarısında bulundu.

Memiş, Orta Doğu'dan gelen haber akışlarının belirsizliğini koruduğunu ve bunun değerli maden fiyatlarına da yansıdığını söyledi.

Altın tarafında baskılanmanın devam ettiğini belirten Memiş, dolar ve petrol fiyatlarının yükseldiği süreçte altın ve gümüş gibi değerli madenlerin baskı altında kaldığını ifade etti.

Altında düşüş nereye kadar sürecek? İslam Memiş, kritik seviyeleri ve senaryoları anlattı

4140 DİRENÇ SEVİYESİ

Ons altının geçen hafta 4 bin dolar seviyesinin altına sarktığını hatırlatan Memiş, fiyatın 3 bin 950 dolar seviyesinden 4 bin 63 dolara yükseldiğini belirtti. Memiş, kısa vadede 4 bin 140 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini kaydetti.

Memiş, ons altında yükseliş trendinden söz edebilmek için 4 bin 140 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini ifade ederken, gram altının ise 6 bin-6 bin 200 lira aralığında yatay seyrini sürdürdüğünü söyledi.

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"PETROLDE 100 DOLAR RİSKİ VAR"

Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatları üzerindeki etkisine de değinen Memiş, Brent petrolün 90 dolar seviyesine kadar yükseldiğini, mevcut durumda ise 89 dolar civarında seyrettiğini belirtti.

Petrol fiyatlarının bölgeden gelecek haberlere göre yön belirleyeceğini söyleyen Memiş, çatışmaların daha geniş çaplı bir Körfez savaşına dönüşme ihtimaline dikkat çekerek, "100 dolar riski var burada" dedi.

Altında düşüş nereye kadar sürecek? İslam Memiş, kritik seviyeleri ve senaryoları anlattı

Petrolün 100 dolara yükselmesi halinde bunun akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini belirten Memiş, yüksek petrol fiyatlarının altın üzerinde de baskı oluşturabileceğini ifade etti.

"ALTIN 3 BİN 880 DOLARA GERİLEYEBİLİR"

Memiş, Brent petrolün varil fiyatının 100 dolara ulaşması halinde ons altının 3 bin 880 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü.

Buna karşılık petrol fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi halinde ons altında yükseliş yaşanabileceğini belirten Memiş, "Tekrar gerileyen petrol fiyatları ons altını 4 bin 200-4 bin 400 dolar seviyesine kadar taşıyabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Altında düşüş nereye kadar sürecek? İslam Memiş, kritik seviyeleri ve senaryoları anlattı

"ATEŞKES HABERİ GELİRSE 70 DOLARIN ALTINI GÖREBİLİRİZ"

Savaşın sona ermesi veya yeni bir ateşkes anlaşmasının açıklanması halinde petrol fiyatlarında sert geri çekilme yaşanabileceğini belirten Memiş, ateşkes öncesinde Brent petrolün 70-72 dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.

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Memiş, "Yarın bugün tekrar bir ateşkes, anlaşma haberi gelirse 70 dolar seviyesi altına sarkmalar da görürüz" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yön tayin etmenin mevcut belirsizlik ortamında zor olduğunu belirten Memiş, Orta Doğu'daki çatışmalar ve diplomatik gelişmelerin altın ve petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

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