Adıyaman’da bir grup şahsın pusuya düşürdüğü araca kurşun yağdırıldı. Taranan araçta vurularak öldürülen şahsın 27 yaşındaki Hasan Akbulut olduğu tespit edildi.

Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında kimliği belirsiz bir grup şahıs, içerisinde 3 kişinin bulunduğu park halinde duran araca silahlı saldırı düzenledi.

Adıyaman'da korkunç pusu! Araç tarandı, 1 kişi öldü

Aracın ön ve arka kısımlarından açılan ateş sonucunda aracın arka koltuğunda oturduğu belirtilen 27 yaşındaki Hasan Akbulut sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Akbulut silahlarla taranan araç ile sağlık ekiplerine götürüldü.

Adıyaman'da korkunç pusu! Araç tarandı, 1 kişi öldü

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edilen Akbulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Akbulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akbulut’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince olayın gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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