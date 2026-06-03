Adıyaman'da korkunç pusu! Araç tarandı, 1 kişi öldü
Adıyaman’da bir grup şahsın pusuya düşürdüğü araca kurşun yağdırıldı. Taranan araçta vurularak öldürülen şahsın 27 yaşındaki Hasan Akbulut olduğu tespit edildi.
- Kimliği belirsiz bir grup şahıs, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında park halindeki bir araca silahlı saldırı düzenledi.
- Saldırıda, aracın arka koltuğunda oturan 27 yaşındaki Hasan Akbulut sırtından vuruldu.
- Ağır yaralanan Akbulut, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- Hasan Akbulut, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Olayla ilgili jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında kimliği belirsiz bir grup şahıs, içerisinde 3 kişinin bulunduğu park halinde duran araca silahlı saldırı düzenledi.
Aracın ön ve arka kısımlarından açılan ateş sonucunda aracın arka koltuğunda oturduğu belirtilen 27 yaşındaki Hasan Akbulut sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Akbulut silahlarla taranan araç ile sağlık ekiplerine götürüldü.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edilen Akbulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Akbulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Akbulut’un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerince olayın gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.